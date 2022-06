¿Como quitar los anuncios de Google en el móvil?

Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados en Android, pero en lo que se refiere a los bloqueadores de anuncios, hay bastantes opciones en el sistema operativo.

Hay que tener en cuenta que estos no funcionan como en sistemas de escritorio, donde suelen ser una extensión disponible para diferentes navegadores como Chrome, Edge, Firefox o Brave.

Adblock no está disponible como tal para Android, pero hay varias opciones para quitar los anuncios que puedes aprovechar cuando navegas por Internet.

¿Cómo desactivar todos los anuncios?

Como te decíamos antes, Android tiene varias opciones para bloquear anuncios, y quizá la más sencilla sea usar el propio navegador. En Google Chrome, podrás hacerlo seleccionando la opción desde Configuración de sitios web, en los ajustes.

Este bloqueador integrado se encargará de ocultar la publicidad invasiva o engañosa, pero no toda, ya que está creado gracias a la Coalition for Better Ads que busca anuncios de calidad y que no entorpezcan la experiencia de los usuarios.

Si tienes un móvil o tablet de Samsung, podrás descargar algunas extensiones para el navegador de la compañía. Una de ellas es Adblock, y bloqueará todos los anuncios molestos, permitiendo los que no lo sean como forma de apoyo a las páginas web.

Además de esto también activará una protección contra el seguimiento en Internet y bloqueadores especiales para los idiomas en los que realizas las búsquedas.

Los bloqueadores que hemos mencionado antes tienen como objetivo bloquear la publicidad abusiva y engañosa, por lo que todos aquellos anuncios que no encajen en esta descripción no serán eliminados.

Esto permite que las webs puedan seguir funcionando, ya que sin esta, muchas no podrían mantener su trabajo.

En primer lugar, puedes desactivar el bloqueador de anuncios de Google Chrome siguiendo estos pasos:

Abre Configuración.

Pulsa Configuración de sitios web.

En Anuncios, desactiva el bloqueador.

En cuanto a las extensiones y los navegadores sin anuncios, basta con no utilizarlos y descargar uno convencional como Google Chrome o Edge, o utilizar el de la capa de personalización de tu móvil.

Anuncios en capas de personalización

MIUI, la capa de personalización de Xiaomi puede mostrar algunos anuncios en ciertas partes de la interfaz. Sin embargo, puedes desactivarlos haciendo lo siguiente:

Abre Ajustes.

Pulsa en Contraseñas y seguridad.

Abre Autorización y revocación.

Desactiva "msa" ( MIUI System Ads )

Samsung era otra de las marcas que incluye publicidad, pero la ha eliminado de algunas aplicaciones como Samsung Pay y Samsung Health, por lo que poco a poco debería desaparecer de tu móvil.

En versiones antiguas de realme UI también se puede encontrar publicidad al instalar aplicaciones. Puedes eliminarla siguiendo estos pasos:

Abre Ajustes.

Pulsa en Ajustes Adicionales.

Abre Obtener recomendaciones.

Desactiva el interruptor

Como ves, la versatilidad de la que siempre presume Android también se aplica a la hora de quitar anuncios de tu móvil o tablet.

