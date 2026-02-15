Cambia la forma de usar la mejor IA de Google, Notebook LM, con estos 5 trucos

En España, el interés por las herramientas de inteligencia artificial que facilitan la gestión del conocimiento ha crecido exponencialmente en los últimos meses.

Una de las herramientas más poderosas, pero no una de las más conocidas, es Notebook LM, de Google.

Esta plataforma, desarrollada bajo un modelo de lenguaje que prioriza el contexto del usuario, permite transformar montañas de documentos en información útil.

A diferencia de otros sistemas de chat genéricos, aquí el usuario es quien define la base de conocimientos, lo cual asegura que las respuestas sean precisas y estén fundamentadas en fuentes específicas que nosotros mismos proporcionamos.

Es una herramienta extraordinariamente potente que permite hacer gráficos, presentaciones, resúmenes y mucho más. Pero hay algunas prácticas que nos ayudarán a sacarle el máximo partido.

Chatea con archivos

Uno de los métodos más efectivos para sacar provecho de esta herramienta consiste en subir archivos directamente para establecer un diálogo con ellos.

Este proceso elimina la necesidad de leer cientos de páginas para encontrar un dato concreto. Al cargar un manual, un contrato o un libro de texto, podemos realizar consultas rápidas y obtener respuestas que citan directamente los fragmentos del documento original.

Esta capacidad de análisis documental permite que cualquier usuario pueda navegar por información densa con una agilidad asombrosa, convirtiendo jornadas de lectura en breves sesiones de preguntas y respuestas donde la claridad es la nota predominante.

Dudas de vídeos

La gestión del tiempo es un factor crítico en la actualidad, y NotebookLM ofrece una solución eficaz mediante el resumen de vídeos de larga duración.

En lugar de dedicar horas a visualizar conferencias o seminarios web para extraer las ideas principales, es posible procesar el contenido para obtener una síntesis estructurada.

Esta funcionalidad identifica los puntos clave, las conclusiones y las propuestas más relevantes del material audiovisual.

De este modo, el usuario puede decidir qué partes del vídeo merecen una atención detallada y cuáles pueden entenderse perfectamente a través del resumen generado, lo que supone un avance significativo en la productividad diaria.

Crea cuestionarios o exámenes

Para aquellos que se encuentran en procesos de formación o preparación de oposiciones, la capacidad de crear cuestionarios o exámenes a partir de un archivo o proyecto es un recurso de valor incalculable.

La herramienta analiza el material cargado y es capaz de diseñar preguntas de diversos niveles de dificultad para poner a prueba nuestro conocimiento.

No solo se trata de una forma de repasar, sino de un método de autoevaluación que permite identificar lagunas en el aprendizaje.

Al generar estos exámenes de forma automática, se fomenta un estudio activo y dinámico que mejora la retención de conceptos a largo plazo sin necesidad de recurrir a métodos tradicionales de memorización pasiva.

Estrategias para la gestión de grandes volúmenes de fuentes

Existe un límite establecido de cincuenta fuentes o archivos por cada cuaderno de trabajo, lo cual podría parecer una restricción para proyectos de investigación de gran envergadura.

Sin embargo, existe una técnica muy útil para sortear este obstáculo: combinar varios archivos en uno solo antes de realizar la carga.

Al consolidar múltiples documentos PDF o archivos de texto en un único volumen temático, liberamos espacio para añadir nuevas fuentes sin perder información en el proceso.

Esta estrategia de organización permite centralizar todo un ecosistema de datos en un solo lugar, manteniendo la coherencia del proyecto y asegurando que la inteligencia artificial tenga acceso a todo el espectro de información necesaria para sus análisis.

Crea un podcast

Finalmente, una de las funciones más llamativas es la posibilidad de crear un podcast basado en los materiales que tenemos que leer o memorizar.

Esta característica genera un resumen conversacional entre dos voces sintéticas que discuten los puntos más importantes de nuestra documentación. También podremos hacer en una presentación de vídeo.

Escuchar estas explicaciones mientras nos desplazamos al trabajo o realizamos otras actividades facilita la integración de los conceptos de una forma natural y amena.

El aprendizaje auditivo se convierte así en un complemento perfecto para la lectura, permitiendo que la información se asiente en nuestra mente a través de una narrativa fluida y bien estructurada que imita una conversación humana real sobre los temas que más nos interesan.