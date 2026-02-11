El nuevo diseño viral de Gemini te transforma en un diorama de fieltro en tu habitación con lo que más te gusta

Google quiere celebrar San Valentín en España de una manera muy simpática, con un comando para Gemini que nos permite crear diseños de nosotros mismos como si estuviéramos hechos de fieltro, en un diorama.

La idea es obtener una imagen simpática, como las que veis en el artículo, perfecta para compartirla con cualquiera o ponerla en nuestras redes sociales.

Es más, podemos crear diversas imágenes de nuestros amigos, familiares o parejas, y enviárselas. Seguro que les encantan y os piden más.

Para realizarlo, solo tenemos que abrir Gemini y seleccionar la opción de Nano Banana, que es la que es capaz de generar imágenes. El prompt que hay que escribir en Gemini es el siguiente:

"Genera una ilustración 3D isométrica en forma de diorama, de una persona similar a la de la imagen adjunta, trabajando desde casa en una habitación [ESTILO / ATMÓSFERA]. La escena debe incluir un escritorio, un portátil con el logo de Google y una ventana. El diorama debe estar realizado con apariencia de fieltro hecho a mano, formas redondeadas y pulidas. Añade [MUEBLES Y DECORACIÓN] e integra visualmente elementos representativos de mis [GUSTOS Y AFICIONES PERSONALES] personales. Iluminación cálida y suave, fondo blanco limpio y calidad 4K."

Creaciones de Nacho Castañón y Chema Flores, periodistas de El Español El Androide Libre

Hay que cambiar los textos en mayúsculas por los que más te gusten. Eso sí, si queremos podemos llevar el diseño incluso más allá, como vemos en la imagen de cabecera del artículo.

Podemos subir una foto nuestra, otra de algún hobby o mascota y otra de la isometría 3D base para que la tome de referencia.

Imagen base en 3D de fondo El Androide Libre

La imagen base es importante para que la IA entienda el contexto en el que queremos crear el diseño. A eso se le suma una imagen nuestra en la que se nos vea bien, para que cree el personaje con rasgos parecidos.

Como comentamos, para darle más realismo, podemos subir una imagen en la que añadamos un elemento característico nuestro, o algún hobby o mascota.

Imagen real y creación de Gemini El Androide Libre

Otra opción es, en vez de describir la estancia o subir el modelo 3D de fieltro, hacer una foto de nuestra habitación e indicarle en el prompt que queremos que la estancia se parezca a la de la imagen que adjuntamos.

Aquí es donde el modelo brilla más porque es capaz de replicar todos los elementos de la misma, incluyendo reflejos en los espejos en el caso de que los usemos.

Imágenes guía y creación El Androide Libre

Esto lleva la personalización a otro nivel, pudiendo cambiar el formato de la habitación, los colores y elementos de manera muy realista, porque al final lo que está cogiendo de referencia son las propias imágenes.