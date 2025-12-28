Adiós a pagar por espacio en la nube: así puedes crear tu propio Google Fotos privado con mucho más espacio

La creciente calidad de las cámaras que llevan los móviles en España hace que, tanto las fotos como especialmente los vídeos, que ya tienen resoluciones 4K e incluso 8K, cada vez ocupen más espacio.

Aunque hay que decir que también se ha aumentado considerablemente el espacio del que los smartphones disponen. De hecho, en modelos de gama alta como los Samsung Galaxy S25, ya se pueden encontrar modelos de 1 TB.

¿El inconveniente? Que muchas veces suponen un gran aumento en el precio respecto al modelo base, algo que quizá no compense a todo el mundo, especialmente si no se suelen manejar archivos grandes.

Ante esta situación, muchos usuarios recurren a pagar por almacenamiento en Google Fotos a través de Google One. Con esto, se puede disfrutar de ese espacio en todas las plataformas de la compañía, como Drive.

Sin embargo, supone añadir una suscripción más a la lista, y un gasto fijo más al mes. Por suerte, existe un método para montar tu propia nube.

A largo plazo, acaba siendo bastante más rentable que pagar la suscripción de Google, algo que, con el paso de los años, acaba siendo necesario.

Al fin y al cabo, los 15 GB que Google ofrece de manera gratuita acaban quedándose cortos, y más teniendo en cuenta que este espacio se comparte entre Drive, Gmail y Google Fotos.

¿Cómo funciona un NAS?

Montar una nube en casa requiere de un dispositivo llamado NAS, que, básicamente, es una suerte de ordenador en miniatura que mantiene tus discos conectados a internet.

Sus siglas significan Network Attached Storage, o almacenamiento conectado a la red, en español, y es precisamente lo que ofrece, un espacio de memoria en la nube, que no depende de Google, sino del usuario.

Cuenta con espacios, llamados bahías, para meter discos duros, en función de las necesidades que tenga cada usuario. Puede funcionar con un solo disco, o con más.

Todo depende del espacio que necesite el usuario, aunque la cantidad de bahías también depende del modelo en concreto.

Más allá de esto, el usuario también puede elegir entre utilizar discos de gran capacidad, como de 4 TB o 2 TB, por lo que ofrece una cantidad de espacio muy grande.

Este dispositivo tiene que estar conectado a Internet en todo momento para funcionar, por lo que lo mejor es dejarlo junto al router conectado por cable.

Solo con esto, ya basta para crear una nube personal que, más allá de la inversión inicial, no supone un coste adicional al mes y que a largo plazo sale más barato que una suscripción a Google Fotos.

Hay varios motivos para apostar por este tipo de nube privada, pero quizá los más importantes son precisamente la privacidad y el ahorro.

La solución perfecta para el hogar

La gran virtud de estos dispositivos es que el único pago que hay que hacer es el de adquirir el dispositivo —en torno a los 200 euros— y un disco duro, aunque se puede usar alguno que se tenga por casa.

Además, no es incompatible con usos de Google Fotos de forma ocasional para tareas concretas como crear un álbum compartido o editar una fotografía con su editor inteligente.

Para ello es necesario apostar por una marca de NAS que cuente con una buena aplicación para gestionar los archivos en la nube. Synology es una de las más recomendables, pero hay otras alternativas como Ugreen que también están haciendo un gran trabajo.

Lo mejor de estas marcas es que ofrecen la posibilidad de hacer una copia de seguridad automática de las imágenes que se tomen en el móvil, facilitando el proceso al máximo.

Synology, de hecho, tiene una aplicación independiente dedicada únicamente a la gestión de las fotografías tomadas por la cámara.

Tener un NAS en casa para que funcione como nube personal también tiene otras ventajas, como la posibilidad de acceder desde el televisor para reproducir contenido alojado en la nube, o poder compartir archivos con el ordenador rápidamente.

Lo mejor, sin duda, es poder dejar de preocuparse del espacio consumido por los archivos y no tener que pagar una suscripción todos los meses.

Por supuesto, es posible compartir el uso de este dispositivo con otros miembros de la familia, y aquí no habrá restricciones de ningún tipo, pudiendo rentabilizar al máximo la inversión hecha en el dispositivo.

Todos los miembros de la familia pueden utilizar esta nube privada tanto para guardar imágenes y vídeos como otros archivos.

Otro gran punto a favor de estos dispositivos es que cuentan con un avanzado sistema de copias de seguridad.

Introduciendo un disco duro adicional en una de sus bahías será posible utilizar uno de los discos como nube y el otro como copia de seguridad para asegurar que los archivos siempre estarán a salvo.