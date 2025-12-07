Parece magia, pero sólo es un comando que hace que la IA cree tu ciudad en miniatura con el tiempo que hará en ella

La inteligencia artificial generativa está cambiando la forma en la que muchos usuarios pueden crear diseños y contenido. Es así con texto pero también con imágenes.

Y no hablamos sólo de imitar estilos visuales muy conocidos, sino de crear pequeñas imágenes muy simpáticas que puedan servir tanto para algún proyecto propio como para simplemente compartirlas.

El mejor ejemplo de esto es un comando que se ha hecho viral en redes sociales, y que permite crear una imagen en 3D de una ciudad, de forma esquemática y resumida, no fotorealista.

Lo llamativo es que la imagen aparece como si fuera una maqueta, con un estilo visual sencillo y agradable, y en una posición isométrica que refuerza la idea de que es eso, una maqueta.

El comando en cuestión, que hay que pegar en la caja de texto de Gemini, es este:

"CITY=Seville, Spain

Present a clear, 45° top-down isometric miniature 3D cartoon scene of [CITY], featuring its most iconic landmarks and architectural elements. Use soft, refined textures with realistic PBR materials and gentle, lifelike lighting and shadows. Integrate the current weather conditions directly into the city environment to create an immersive atmospheric mood.

Use a clean, minimalistic composition with a soft, solid-colored background.

At the top-center, place the title “[CITY]” in large bold text, a prominent weather icon beneath it, then the date (small text) and temperature (medium text).

All text must be centered with consistent spacing, and may subtly overlap the tops of the buildings. Square 1080x1080 dimension."

Obviamente, para modificar la ciudad hay que cambiar el nombre de la misma, y el país, en la primera línea. El país también es relevante porque hay muchas ciudades en el mundo que comparten nombre.

También se puede usar en otras localizaciones, como la luna, o lugares ficticios, como Mordor, como han mostrado algunos usuarios en X.

De hecho, hemos visto creaciones que simulaban ser Mordor, el peculiar enclave de El Señor de los Anillos, pero también otras directamente inspiradas en películas, como Origen. Y los resultados son extremadamente llamativos.

Otras creaciones curiosas son el mundo de Pandora, de Avatar, o la Atlántida, además de otros lugares como el entorno natural de Bob Esponja.

Hemos probado con otras aplicaciones, como ChatGPT, pero no ha funcionado en absoluto, por lo que para crear la imagen de nuestra ciudad es necesario usar Gemini, la IA de Google.