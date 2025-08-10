El truco definitivo de Google Maps para encontrar tu toalla en una playa abarrotada

El destino por excelencia de las vacaciones de verano para muchos ciudadanos en España es sin duda la playa. Tanto en Levante como en Andalucía y cada vez más en el norte, son muchos los que huyen del calor viajando a esas provincias.

Esto hace que las playas, sobre todo en los meses de julio y agosto, estén llenas, con casos en los que hay gente madrugando sólo para poder coger sitio más o menos cerca del agua.

La cuestión es que, cuando todo el mundo ya está en la arena, localizar nuestra toalla o sombrilla puede ser un problema, sobre todo en según qué localizaciones.

Para ello podemos usar una función que Google desarrolló para saber dónde está nuestro coche en Google Maps. De esta forma, podemos guardar la localización en la aplicación como si hubiéramos aparcado ahí.

Luego solo hemos de abrir el buscador de Google Maps y aparecerá la dirección, pudiendo ir andando hacia allí ya que la brújula integrada en la app nos ayudará.

Para marcar el lugar solo hemos de pulsar en el círculo azul que marca la posición cuando estemos en la toalla, y ahí seleccionar Guardar Aparcamiento. De esta manera la app entenderá que es ahí donde queremos volver luego.

Otra cosa que podemos hacer para ayudarnos a localizar el lugar es poner una nota en la propia ubicación, de manera que nos ayude a localizar la toalla concreta en el caso de que la precisión del GPS no sea suficiente.

Indicar cercanía a un lugar como el chiringuito, o una sombrilla en particular puede ayudarnos aunque, en principio, no debería ser algo obligatorio o necesario.

Obviamente, esto también vale para localizar el propio coche en un aparcamiento en la playa, pero no podemos guardar dos localizaciones simultáneamente. Lo que sí podemos hacer es usar dos móviles diferentes, uno para cada tarea.

Otra opción es hacer una foto desde donde hayamos puesto la toalla o la sombrilla y enfocar desde ahí algún elemento concreto de la playa o la zona, como un bar, una piedra de cierto tamaño o un edificio cercano, para consultar la foto más tarde y localizar la ubicación que elegimos al llegar.