Evita que los vecinos roben tu WiFi: los seis sencillos cambios en tu router para evitarlo

España es uno de los países con mejor cobertura de fibra óptica del mundo. Pero nuestro día a día no es muy diferente, digitalmente hablando, del de otros países. En movilidad dependemos de las redes de telefonía móvil de las diferentes operadoras y en casa y en el trabajo solemos usar una conexión WiFi.

Esta conexión se produce mediante un router que es el que crea la red a la que nos conectamos. Pero esa red puede ser segura o no, en función de las decisiones que tomemos. Por defecto cualquier configuración tiene unos parámetros básicos, pero es buena idea realizar ciertos cambios para poder tener una conexión más resistente a ataques y fallos.

Por eso es recomendable cambiar el usuario y la contraseña del router, cambiar el nombre de la red WiFi a la que nos conectamos o usar una contraseña especialmente segura. Todas esas acciones se pueden hacer sin concocimientos técnicos, y de forma relativamente rápida, pero nos ayudarán mucho durante mucho tiempo.

Asegurando el acceso

Para poder entrar en los ajustes de un router se necesita un usuario y una contraseña. Ambos datos vienen de serie en la caja cuando nos compramos un router o cuando nos lo instala el técnico de la operadora con la que hayamos contratado la línea de acceso a Internet en casa. Esos datos suelen ser muy básicos, y el usuario suele ser simplemente admin y la contraseña muy básica.

Esto es un problema porque las filtraciones de información de las operadoras pueden dar acceso a estos datos, y estaríamos expuestos de ser así. Además, cada marca de routers suele usar una combinación de números o una estructura muy parecida.

Acceso a router de DIGI El Androide Libre

Lo que hemos de hacer es entrar en la configuración, cambiar el usuario y la contraseña de acceso al router, al menos el del administrador y, por supuesto, memorizarlo para no perderlo ya que si no deberíamos restaurar al estado de fábrica el mismo, con lo que ello implica. Es importante remarcar que estos datos no son los mismos que los siguientes, los de la WiFi.

Nueva WiFi y contraseña

Lo primero que deberíamos hacer al configurar una WiFi nueva es modificar no sólo la contraseña que viene por defecto, sino también el SSID. Este último es el nombre de la WiFi, lo que aparece en la pantalla del móvil cuando estamos buscando conectarnos por primera vez. Para cambiarlo simplemente tenemos que ir a los ajustes del router y poner uno nuevo.

Cambio de nombre de SSID de Vodafone El Androide Libre

Lo mismo pasa con la contraseña de la red. Lo mejor es no usar la que viene por defecto impresa en la parte trasera del router. Una contraseña larga pero sencilla es mejor, una que tenga números y símbolos. Usar una frase es una buena idea, porque suele tener todo tipo de caracteres y es fácil de recordar. Por ejemplo, podríamos poner algo como "Mi cumpleaños es el 7 de agosto de 1978". Tiene longitud, números, letras y caracteres especiales.

Actualizar el firmware

Al igual que pasa con el resto de aparatos informáticos, los routers tienen un sistema operativo propio sencillo que les permite operar. El firmware, que es como se llama, se actualiza de vez en cuando, dependiendo de la empresa. Se hace para implementar nuevas funciones pero, sobre todo, para tapar agujeros de seguridad.

Es por eso que es importante mantenerlo actualizado. De esta forma sabemos que minimizamos la posibilidad de que haya algún tipo de ataque al mismo, sea desde internet o desde los alrededores físicos del mismo con antenas u otros aparatos. Esto es importante hacerlo la primera vez que configuramos el router, pero también es buena idea mirar un par de veces al año al menos para ver si hay cambios.

Tipos de cifrado

Los routers tienen sistemas de cifrado que permiten que las comuncaciones sean más seguras. Estos sistemas son opcionales, por lo que hay que confirmar que los tenemos activos. El más normal es el denominado WPA en alguna de sus configuraciones. Dependiendo del router tendremos WPA3, WPA2 u otro diferente.

Cifrado El Androide Libre

Lo mejor es elegir el más alto disponible para la red WiFi que estamos configurando. Si en algún momento un dispositivo no puede conectarse a la red por él podemos apagarlo temporalmente, configurar el dispositivo en cuestión y luego proceder a habilitarlo de nuevo.

Acceso remoto

Muchos routers tienen sistemas de acceso remoto que les permiten ser usados desde el exterior. Esto es algo cómodo si lo usamos mucho, pero también es un vector de ataque porque cualquier desde cualquier parte del mundo podría entrar. Si lo apagamos impedimos eso.

Así pues, deberemos buscar en la configuración apartados como Acceso Remoto, WAN o similares. Cuando los localicemos podemos desactivarlos. Desde ese momento deberemos estar dentro del alcance de la red WiFi para poder operar con los ajustes del router, que será lo normal en el 99% de los casos como poco.

WPS

El último ajuste a considerar es WPS, un sistema de emparejamiento que sustituye la contraseña por un PIN y que hace mucho más cómoda y segura la configuración de un dispositivo WiFi, pero también la hace más insegura. Esta opción se usa pulsando un botón físico en el router, pero si queremos que sea lo más seguro posible es buena idea desactivarla.

Normalmente esto es recomendable en entornos públicos, como oficinas y similares, pero en casa no parece que vaya a ser el motivo d ataquet a nuestra red inalámbrica. Con todo, está bien saber que es algo de lo que estar pendiente si estamos analizando la seguridad de nuestra conexión doméstica.