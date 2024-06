La increíble función de Android que hará que no necesites cascos para los audios de WhatsApp

La inteligencia artificial se está haciendo un hueco bastante grande en el mundo de los smartphones, y no es de extrañar, puesto que es capaz de ofrecer una gran variedad de funciones inteligentes que tienen el potencial para ahorrar mucho tiempo a los usuarios. En España, ya hay disponibles muchas de estas, como el Borrador Mágico de Google.

Sin embargo, solo algunos móviles pueden disfrutar de una de las mejores características inteligentes desarrolladas para Android. Se trata de una función capaz de subtitular absolutamente cualquier cosa que se está reproduciendo en el teléfono, y puede ser la mejor solución para aquellos momentos en los que no tenemos auriculares o no entendemos lo que se dice.

Por el momento, de las mejores integraciones de la inteligencia artificial que hemos visto en Android, aunque son pocos los dispositivos en los que está disponible, puesto que en la gama media es complicado ver este tipo de funciones.

Subtitulado automático

Algunos móviles Android cuentan con la posibilidad de activar un modo de subtítulos automáticos gracias al cual es posible enterarse de cualquier cosa que suene en el dispositivo, al menos siempre y cuando se detecte una voz sonando. Y es que, si se cumple este requisito y está activada esta función, aparecerá en la pantalla un pequeño cuadro desplegable en el cual Irán apareciendo los subtítulos.

Se trata de una característica muy potente, que no solo es capaz de detectar la voz y transcribirla, sino que además también puede hacer una traducción simultánea en caso de que la voz esté en otro idioma que no sea el del usuario. Lógicamente, el rendimiento que presenta esta función no es el mismo que el de unos subtítulos de una película pegados en la pista de vídeo. Hay ocasiones en las que la detección puede no ser del todo precisa o puede haber pequeños retardos, pero la experiencia general es muy buena.

Más allá de la posibilidad de ver vídeos, películas y series que hayan sido grabados en otros idiomas sin necesidad de auriculares, o simplemente de mostrar los subtítulos como apoyo, también es posible utilizar esta característica para ver qué es lo que nos dice otra persona en un audio de WhatsApp. Para ello únicamente será necesario encender la funcionalidad y comenzar a escuchar uno de estos audios. El cuadro de texto se mostrará de forma automática.

Además de traducir todo lo que va oyendo, también cuenta con otras opciones como la posibilidad de ocultar el lenguaje obsceno o incluso demostrar etiquetas de sonido cuando detecte que se están produciendo eventos como aplausos o risas, para dar contexto a la persona que está leyendo los subtítulos.