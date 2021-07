Cómo ver las noticias a las que has dado me gusta en Google Discover

El año pasado llegaba a España la nueva forma de darle me gusta a noticias en Google Discover. Este nuevo método está inspirado en las redes sociales, porque se indica con un corazón esas noticias que nos resultan interesantes o nos han gustado. Aunque este sistema tiene algunos fallos, como que no podemos ver esas noticias a las que hemos dado me gusta.

Es decir, si hay una noticia en Google Discover que te gusta y has usado el símbolo de corazón para ello, esa noticia desaparece la próxima vez que abras dicho feed. Por suerte, hay una forma de ver todas las noticias a las que has dado me gusta.

Ve las noticias que te gustaron en Google Discover

Historial reacciones Google Discover

La introducción de estos me gusta en Google Discover hizo pensar que se iba a mostrar un nuevo apartado con un historial donde podríamos ver en todo momento esas noticias a las que dimos me gusta. Por desgracia, esta opción no se ha hecho realidad, al menos de momento. La buena parte es que hay una forma de tener acceso a ese historial.

Al marcar una noticia con un me gusta estamos haciéndole saber a Google que ese tema o medio nos interesa, de modo que en el futuro veremos más noticias de este tema en cuestión o del medio. Si queremos acceder al historial de reacciones, hay una forma de hacerlo:

Abre el navegador en tu teléfono Android o PC. Entra en este enlace. Aquí se muestra el listado con reacciones de Google Discover. Si quieres entrar en algún enlace, solo tienes que pulsar sobre el mismo. Si quieres eliminar alguna del listado, pulsa en los tres puntos verticales a la derecha y pulsa entonces en la opción de eliminar.

Cada vez que reaccionéis a una noticia dentro de Google Discover, cuando pulséis en me gusta sobre la misma, se añadirá a este listado. Así que es una forma de guardar enlaces que os interesan, por ejemplo, y poder acceder luego a ellos desde cualquier dispositivo mediante el enlace mencionado.

