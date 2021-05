Cómo verificar tu cuenta de Twitter desde tu móvil Android

Twitter volvía a introducir recientemente la verificación de cuentas, tras un tiempo en el que la conocida red social desactivó esta función. Los usuarios que lo quieran pueden volver a solicitar que su cuenta en la app se convierta en una verificada. Además, este proceso se puede hacer también en la app en Android.

Si tienes una cuenta en Twitter y deseas solicitar dicha verificación desde tu móvil Android, de modo que se muestre ese icono que lo certifica en tu perfil, te mostramos cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder hacerlo.

Verifica tu cuenta de Twitter desde Android

Twitter solicitar verificacion

El proceso es el mismo en tu teléfono Android o en la versión de escritorio de la red social, por lo que no importa realmente dónde vayas a hacerlo. Con estos pasos podrás solicitar a la red social que verifiquen tu cuenta, algo que ellos decidirán, así que recibirás un mensaje si se ha verificado o no. Los pasos a seguir son:

Abre Twitter en tu teléfono Android. Pulsa en las tres rayas horizontales en la parte superior izquierda. Entra en Configuración y privacidad. Acude a Cuenta. Pulsa en Solicitud de verificación. En la nueva ventana pulsa en el botón de Iniciar solicitud. Elige qué tipo de persona eres. Elige el tipo de cuenta. Pulsa en Siguiente.

Una vez hayas llegado a esa última pantalla, Twitter te dirá si tu cuenta es apta o no para esta verificación. Si tenías dudas al respecto, este método te permite también saber si te merece la pena solicitarlo, porque te dirán directamente si se considera o no. Con estos pasos has completado ya el proceso totalmente.

Twitter verificacion

Si tu cuenta es apta para verificación por parte de la red social, solo tendrás que esperar a que ellos te confirmen que se ha verificado tu cuenta. Recibirás una notificación cuando haya ocurrido, de manera que sabrás siempre si esa solicitud ha sido admitida o no.