Cómo conectar TikTok con Spotify o Apple Music para guardar automáticamente la música que descubras
La red social se ha asociado con Apple Music para permitir a los suscriptores escuchar la canción completa que descubran cuando exploran TikTok.
Justo estos días atrás, Apple Music y TikTok han sumado fuerzas para ofrecer una experiencia que ha estado disponible con Spotify para reproducir los temas que vamos descubriendo mientras hacemos scrolling.
En Spotify llegó esta experiencia en diciembre de 2023 a España y es una función muy especial para los usuarios que usan la red social para conocer música nueva.
Y es que TikTok ya no es solo una red social, sino el motor principal de la industria musical actual, ya que los artistas no solo lanzan sus nuevos temas, sino que los diseñan incluso para la misma tal como recoge un podcast en la BBC.
Ahora Apple Music se suma a esta experiencia para que sus suscriptores puedan descubrir música en la red social para reproducirla cuando deseen al guardarse en su biblioteca.
Para poder conectar la app de música que utilizamos diariamente a TikTok, la cosa es bastante sencilla.
Solo hemos de ir a TikTok y pulsar sobre el botón de opciones para pasar a la pestaña lateral. Hemos de buscar la sección que nos interesa: Ajustes y Privacidad.
Una vez dentro, nos dirigimos a Contenido y pantalla para dar sobre Música. Tocamos la opción de Vincular, y ahora sí que debería aparecer Apple Music junto a Spotify.
A continuación, aparecerá la pantalla de autorización donde se pueden leer los datos que verá TikTok y las acciones que realizará por nosotros.
Lo que hará es añadir las canciones a la biblioteca de ambas apps para acceder a ellas cuando queramos tras ser descubiertas.
Lo único es que Spotify lo hace de una forma distinta, ya que nos permite elegir el destino de la canción guardada.
Cómo añadir canciones de TikTok a Apple Music o Spotify
La red social facilita que podamos añadir los temas que vamos descubriendo mientras hacemos scrolling.
Aunque han de ser vídeos con una canción para que aparezca el tema que está sonando justamente en la parte inferior izquierda de la pantalla (a golpe de dedo).
Hay otro botón que permite añadir el tema, y es justamente el botón circular que se encuentra debajo de compartir o encima del de perfil de la barra de herramientas inferior.
Tanto con uno como con otro, TikTok mostrará la pantalla de la canción con los botones para añadir a ambos servicios de música en streaming.
Aunque con la salvedad de que en Spotify tendremos la posibilidad de elegir si se hará en la playlist de las canciones que nos gustan o en una playlist de canciones de TikTok u otra lista elegida.
Ahora volvemos a Apple Music o Spotify y encontraremos el tema guardado para reproducirlo cuando queramos.
Así se conforma una de las experiencias más llamativas de TikTok para el descubrimiento musical, similar a Shazam, el servicio para identificar canciones, que también permite conectar las apps de música más conocidas.