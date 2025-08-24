Este truco ha cambiado para siempre la alarmas en mi móvil: "Ideal para evitar olvidos y aprovechar el tiempo"

Los smartphones Android están llenos de utilidades que pueden ser extremadamente útiles para los usuarios en España, especialmente de cara a la productividad y la organización del tiempo.

Cierto es que los móviles en estos tiempos también tienen una gran orientación al consumo de contenido multimedia y al entretenimiento en general, pero una cosa no quita para la otra.

Existen algunas funcionalidades que, de forma nativa, son capaces de ayudar al usuario a hacer cosas como poner temporizadores, gestionar el calendario o incluso crear eventos y notas compartidas con otros usuarios.

Una de las aplicaciones más útiles y subestimadas con la que cuentan absolutamente todos los móviles Android es la de reloj. Aunque es cierto que hay dispositivos que cuentan con la alternativa de Google y otros que apuestan por la suya propia.

Lo bueno es que en cualquier caso es posible sacarle mucho partido gracias a la posibilidad de establecer temporizadores, que en muchos casos incluso se pueden personalizar.

De esta manera recordarán medidas de tiempo concretas para tareas específicas, como por ejemplo dos minutos para cepillarse los dientes o un temporizador de 10 minutos para hervir huevos.

Sin embargo, existen otras funciones de lo más interesantes para esta aplicación de reloj, y algunos smartphones cuentan con un tipo de alarma diferente que puede ser muy interesante para momentos específicos.

A la hora de poner una alarma en la aplicación de reloj de los móviles OPPO, vivo, realme y OnePlus, es posible seleccionar la opción "¡Muévete!" En el apartado en el que se elige la frecuencia de la alarma.

Este tipo de alarma es diferente a la convencional, puesto que aunque tenga un aviso sonoro, este se puede configurar para que suene cierta cantidad de tiempo antes de la hora de la alarma.

Se trata de un tipo de alarma más pensado para aquellos momentos en los que es necesario recibir un aviso antes de cierta hora para, por ejemplo, salir de casa o llevar a cabo cualquier otro tipo de tarea.

Alarma ¡Muevete!

La alarma sonora se puede configurar desde 10 minutos a 30 segundos antes de que llegue la hora que se ha seleccionado para que avise al usuario con cierta antelación.

Una vez pasa ese momento, aparecerá en la parte superior una notificación permanente en la cual se mostrará dicha hora para que el usuario sepa que esta ya ha pasado.

En la barra de notificaciones también se mostrará un banner con el nombre de la alarma y un aviso al usuario de que esta ya ha tenido lugar.

Como decimos, se trata de un tipo de alarma diferente que puede ser ideal, no para el uso habitual de las alarmas, siendo para otros momentos en los que queremos recibir uno o varios avisos antes de que llegue una hora.