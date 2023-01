Transforma el mando de Stadia en uno con Bluetooth para usarlo en el móvil o PC

Con el cierre definitivo de Google Stadia, la compañía está ofreciendo la posibilidad a los usuarios que han comprado el mando oficial de liberarlo para que pueda funcionar por Bluetooth con otras plataformas, y vamos a enseñarte cómo hacerlo.

El mando de Google Stadia se conectaba a la plataforma de Google mediante conectividad WiFi, pero con este proceso cambiaremos irreversiblemente al Bluetooth, aunque esto ya no es algo negativo, puesto que Google Stadia ha cerrado definitivamente.

De esta manera, vas a poder aprovechar tu mando de Google Stadia para jugar con tu PC o con tu móvil. No debes dejar pasar mucho el tiempo, ya que hay de límite para hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año 2023.

Como cambiar para siempre tu mando de Google Stadia

Desbloquear mando Stadia El Androide Libre

Google ofrece la opción de modificar el mando de Google Stadia para hacerlo compatible con otros dispositivos mediante conectividad bluetooth, como un mando convencional de los que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Tienes que seguir estos pasos:

Conecta el mando de Google Stadia a tu ordenador con un cable USB Tipo C y abre Google Chrome

Visita la web de Google para el mando y haz clic en Cambiar a bluetooth.

Asegúrate de que el mando tiene carga suficiente y dale a Continuar.

Pulsa sobre Permitir que Chrome verifique y selecciona tu mando de Stadia.

Dale a los botones que indica el Asistente.

Tras esto, pulsa en Permitir que Chrome se descargue.

Selecciona tu mando para conectar con él y habilita la instalación.

El proceso es un poco largo, pero merece la pena con tal de aprovechar una pieza de hardware como esta que puedes utilizar perfectamente con tu ordenador, tu móvil o incluso con tu tablet Android.

Cargar el mando de Stadia para el cambio El Androide Libre

Como te hemos comentado antes, este cambio es irreversible y no podrás hacer que tu mando vuelva a ser compatible con Stadia por conectividad Wi-Fi. Pero como el servicio ya no está disponible para nadie, no debe preocuparte.

Podrás llevar a cabo este cambio en tu mando de Google hasta el día 31 de diciembre de 2023, por lo que tienes todo el año para hacerlo, aunque lo más recomendable es que lleves a cabo este proceso lo antes posible.

Cómo conectar por Bluetooth el mando de Stadia

Desbloqueo Blutooth Stadia El Androide Libre

El mando de Google Stadia ya está liberado, por lo que ahora sólo queda conectarlo por bluetooth a tu ordenador o dispositivo Android, para lo cual tienes que seguir estos pasos:

Mantén pulsado el botón de Stadia hasta que la luz parpadee en naranja.

Si no funciona, mantén pulsado el botón de Stadia y el botón Y durante 2 segundos.

Busca el mando en la configuración Bluetooth de tu dispositivo y dale a conectar.

Eso sí, este solo funcionará en Windows, Mac, ChromeOS y Android, por lo que no es posible que lo conectes a una Xbox o una PlayStation. Aun así, si eres de los que utiliza su ordenador para jugar, podrás disfrutar de un mando extra.

El mando de Stadia es convencional, con joysticks, cruceta, botones de acción y gatillos por detrás, como un mando de Xbox o un mando genérico para Android, por lo que no deberías tener problemas a la hora de utilizarlo.

