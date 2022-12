Cómo ver el historial de notificaciones en Android

Gracias a las opciones de Android puedes ver el historial de notificaciones de tu móvil o tablet para consultar las que has borrado de tu barra de notificaciones o de la pantalla de bloqueo recientemente.

[Personaliza las notificaciones de MIUI y de Android en tu Xiaomi]

De esta manera, podrás consultar todas las notificaciones que han llegado a tu móvil, ya que puede ser que las hayas borrado sin querer y te quedes sin saber lo que pone en estas.

Eso sí, es una opción que tendrás que activar previamente para poder consultarla cuando lo necesites, puesto que se encuentra inactiva de serie en los dispositivos en los que está disponible.

Consulta tu historial de notificaciones en Android

Historial de notificaciones en Android El Androide Libre

Hay ocasiones en las que, por ir rápido o por no leer bien, te puedes perder el contenido de algunas de las notificaciones que llegan a tu móvil o tablet, y puedes echar un vistazo a este historial siguiendo estos pasos:

Abre Ajustes.

Ve hasta Apps y Notificaciones.

Pulsa en Notificaciones

Abre la sección de Avanzado.

Pulsa sobre Historial de notificaciones y activa la opción.

En este apartado tendrás acceso a todas las notificaciones que el móvil ha ido guardando desde que tienes este ajuste activo, al menos a lo largo del día. Aquí solo verás las aplicaciones que ya has descartado.

Historial de notificaciones El Androide Libre

En primer lugar, habrá una lista con las notificaciones que has descartado recientemente, y después se mostrará un apartado con todas las que has descartado en las últimas 24 horas.

Las que están aún activas seguirán puestas en tu cortina de notificaciones y podrás acceder a ellas en cualquier momento. Se trata de una gran opción si quieres hacer balance de tu día o simplemente buscar una notificación que has descartado por error o de forma involuntaria.

Debes tener en cuenta que no todas las marcas ni versiones de Android tienen este ajuste disponible en la configuración, por lo que es posible que no te aparezca y no puedas acceder a ella en algunos móviles que no cuenten con una versión de Android puro.

Sin embargo, si no ves esta opción en la capa de personalización de tu móvil debes saber que hay aplicaciones de terceros capaces de conseguir el mismo resultado y guardar todas las notificaciones que te llegan a lo largo del día.

