El truco para mejorar la calidad de una foto con en tu Samsung sin instalar nada y en segundos

El lanzanzamiento de los Samsung Galaxy S22 y de las Galaxy Tab S8 está siendo todo un éxito. Nosotros pudimos probarlos hace unos días, pero no ha sido hasta hoy que no han salido a la venta. Pues bien, parece que en Samsung tienen motivos para estar contentos. Estos productos no sólo han apostado por un hardware de primer nivel, sino también por un software de la misma categoría.

hemos hablado hace poco de la nueva función de estos móviles para poder eliminar elementos como sombras y reflejos de las fotos, y ahora hablamos de otra de las características que Samsung está implantando en sus móviles.

Mejorando la calidad de una imagen

La característica en cuestión está dentro de la aplicación de galería, al igual que estaba el borrador mágico. Si abrimos una imagen con esta aplicación, podemos mejorar la calidad de una imagen. Da igual que sea una foto que hemos hecho o una que hayamos descargado de internet.

remasterizar

Para usar la función tenemos que pulsar en el icono de la derecha, el de los tres puntos, y seleccionar la opción remasterizar imagen. Cuando lo hagamos, el móvil realizará el procesado que crea más oportuno, dándonos una imagen más nítida.

Podremos mover un deslizador vertical para comprobar cómo es la mejora. Obviamente, si la imagen es buena no habrá cambios, pero hemos comprobado que si bajamos una imagen de internet de bcaja calidad y la pasamos por este proceso, se nota la mejoría.

Samsung está mejorando mucho el apartado fotograáfico de sus móviles, no sólo por las cámaras, sino por este tipo de funciones y aplicaciones como Samsung Expert RAW.

