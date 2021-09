Compartir pantalla en Xiaomi: todo lo que necesitas saber

Pese a que cada vez sea más frecuente utilizar las aplicaciones de una Smart TV, es posible que prefieras compartir pantalla desde tu Xiaomi para poder mostrar en esta el contenido que quieres ver, una solución ideal si quieres tener el absoluto control de lo que pasa en la pantalla.

Y si tienes un móvil Xiaomi las posibilidades a la hora de compartir pantalla aumentan en cierta medida, ya que la compañía introdujo en MIUI una serie de opciones que dan más posibilidades, y que incluso permiten seguir utilizando el móvil mientras tanto.

Cómo compartir pantalla en tu Xiaomi

Compartir pantalla en Xiaomi Jacinto Araque El Androide Libre

Antes de iniciar el proceso de compartir pantalla con tu Xiaomi, debes tener en cuenta que tu Smart TV debe ser compatible. Si lo es, contará con alguna opción para compartir pantalla, la cual que deberás activar. Una vez lo hayas hecho, solo tienes que seguir los siguientes pasos en tu móvil:

Abre Ajustes.

Pulsa en Conexión y compartir.

Abre Emitir.

Activa el interruptor.

Cuando hayas hecho esto verás aparecer un menú desplegable en el que se mostraran los dispositivos compatibles a medida que se vayan escaneando. En el momento en el que veas el nombre de tu televisor, deberás pulsar sobre este, momento en el que se iniciará el proceso de conexión.

Para compartir pantalla en Xiaomi solo necesitas una Smart TV compatible

Al estar emparejados ambos dispositivos, estarás viendo la pantalla de tu móvil transmitida en tu Smart TV, y una vez alcanzado este estado puedes poner el contenido que quieras en tu móvil y dejarlo sobre una mesa sin tocarlo, o bien utilizar alguna de las opciones con las que cuenta Xiaomi para compartir pantalla.

Estas suponen un añadido muy útil, tanto para poder utilizar el móvil como para garantizar su privacidad, y pueden venirte muy bien en situaciones de todo tipo.

Opciones al compartir pantalla en Xiaomi

Opciones de compartir pantalla en Xiaomi Jacinto Araque El Androide Libre

Xiaomi permite compartir pantalla manteniendo la pantalla del móvil apagada, de manera que transmitas un vídeo que se esté reproduciendo en tu móvil, pero sin necesidad de encender su pantalla, lo cual permite ahorrar batería al móvil a pesar de la transmisión.

Por otra parte, también existe la posibilidad de compartir pantalla mientras se utiliza el móvil para otra tarea, lo cual permite transmitir algún vídeo a la Smart TV mientras utilizas tu móvil para hablar o navegar por las redes sociales.

Puedes activar diferentes opciones para compartir pantalla Alvarez del Vayo El Androide Libre

Por último, puedes activar un modo de privacidad que hace que mientras estés compartiendo pantalla no se muestre ninguna notificación flotante, llamada entrante o cualquier otro elemento relacionado con la privacidad, de esta manera no tendrás que preocuparte de que aparezca en pantalla algún elemento que no te interese.

Para activar estás opciones solo tienes que pulsar sobre el icono azul que hay en la parte izquierda de la barra de notificaciones y elegir la opción que desees.

