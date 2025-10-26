He jubilado a mi portátil por una tablet con Android: esto es todo lo que hago para no echar de menos mi ordenador

Aunque hace unos años hubo cierto parón en el lanzamiento de tablets Android, ahora mismo son muchos los fabricantes que lanzan sus tablets en España.

La tecnología que integran ha avanzado mucho, consiguiendo modelos ultrafinos, ligeros y muy potentes que pueden ser la opción más cómoda para muchos usuarios en el día a día.

El ámbito académico es ideal para estos dispositivos, pero mucha gente también los usa para trabajar o para hacer gestiones personales del día a día, como puede ser firmar documentos.

Las posibilidades que ofrecen las tablets son muy amplias, y, a no ser que se necesite de un software muy concreto para algunas tareas, puede sustituir un ordenador en muchas ocasiones.

Sin embargo, hay ocasiones en las que, cuando se quiere echar mano de la tablet, no está lista para lo que se necesita, y eso le resta muchas posibilidades.

Tenerla siempre cargada es esencial, ya que así se podrá usar justo cuando sea necesario y no habrá que esperar a enchufarla y encenderla.

Hay otras acciones que pueden hacer que sea el dispositivo ideal para hacer todo tipo de tareas rápidas, yendo desde contestar un correo hasta pedir cita en el médico u organizar el calendario.

Siempre con teclado

Si hay algo que siempre recomiendo encarecidamente, es contar con un teclado, a ser posible que esté integrado en la propia funda del dispositivo para que sea lo más cómodo posible.

Se trata de un accesorio indispensable para aumentar la productividad que ofrece, y la mejor manera de tenerlo es utilizando los accesorios fabricados por la marca.

Y es que, por lo general, los fabricantes de tablets Android apuestan por lanzar junto a sus dispositivos fundas inteligentes que ya integran un teclado.

Además de ocupar muy poco espacio, se trata de dispositivos extremadamente cómodos que ni siquiera habrá que encender para empezar a utilizar, tan solo habrá que poner la tablet en posición y empezar a utilizarlo.

Esto hace que escribir en la tablet sea infinitamente más cómodo y que se pueden alcanzar las mismas velocidades de escritura que en un ordenador, y es mucho más recomendable que un teclado inalámbrico convencional.

Apps en la nube

Algo indispensable para poder continuar el progreso en las tareas que se lleven a cabo es contar con aplicaciones que funcionan en la nube.

Ya sea para almacenar fotografías, editar documentos o leer archivos, merece mucho la pena trabajar de esta manera, puesto que no se depende de un dispositivo físico para ello.

Bastará con el camión entre dispositivos en función de las necesidades de cada momento y utilizar las aplicaciones en la nube para reanudar el trabajo justo por donde se dejó.

Aquí Google Drive es la alternativa estrella de Android, puesto que bien integrada en el sistema y funciona la perfección con el resto de apps de Google.

Es la más recomendable, pero no es la única, ya que hay otros servicios en la nube como Dropbox que también son interesantes.

Otras aplicaciones muy recomendadas en lo que a notas se refiere son Google Keep y Notion.

Ambas permiten invitar a otras personas para tener notas compartidas, la sincronización en la nube y admiten múltiples tipos de formato, por lo que es posible hacer notas bastante completas y que se entiendan bien al leer.

Modo ventana y pantalla dividida

Una de las mayores ventajas que hemos visto en el mundo de las tablets en los últimos años es la implementación del modo ventana y el modo pantalla dividida.

El primero permite abrir las aplicaciones en ventanas flotantes que se pueden distribuir a lo largo de la pantalla. Tal como sucede en un ordenador o en un entorno de escritorio.

Las ventanas también podrán cambiarse de tamaño, y se podrá escribir o hacer cualquier tarea en ellas con tan solo pulsar encima.

Cada fabricante ofrece una manera de activar este modo, pero por lo general se hace desde el apartado de multitarea.

Por otra parte, la vista de pantalla dividida es mucho más útil a la hora de trabajar con dos aplicaciones a la vez, puesto que permite tener cada una a un lado de la pantalla.

Este modo únicamente admite dos aplicaciones a la vez, por lo que es ideal para tareas más sencillas. La forma de acceder también es desde el apartado de multitarea, y también es posible cambiar el tamaño que ocupo cada una de las aplicaciones.