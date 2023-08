El chollo de última hora de El Corte Inglés: una versátil tablet Samsung por 116 euros

Hace unos días asistimos en Seúl a la presentación de las nuevas tablets de gama alta de Samsung, las Galaxy Tab S9 Series, unos dispositivos de potencia desorbitada, enormes tamaños de pantalla, con resistencia al agua y compatibilidad con el S-Pen. Pero este tipo de tablets no son las que más se venden en España, donde se valora más un tipo de modelo de gama media, de precio más contenido y con un tamaño menor.

Ahí es donde entran en juego las Galaxy Tab A Series, que son las equivalentes a los Galaxy A, los móviles de Samsung que más éxito tienen en nuestro país, como los Galaxy A34 y Galaxy A54. Uno de los modelos que está dentro de esa categoría es la Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la versión más compacta de la. Galaxy Tab A7.

Esta tablet está pensada para un uso ligero, como ver películas, hacer videollamadas, usar algún juego sencillo o reemplazar nuestro lector de libros electrónicos en alguna ocasión si no queremos cargar con muchos aparatos. Y con la oferta de El Corte Inglés podemos hacernos con ella por muy poco dinero, en concreto 116,10 euros.

Compacta y cómoda

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite es una tablet compacta con una pantalla de 8,7 pulgadas que permite su uso a una mano, algo que no siempre es posible en este tipo de aparatos. Sus dimensiones explican que se pueda usar así, al tener 212.5 x 124.7 x 8 mm. Y su peso también es muy contenido, unos 100 gramos superior al de algunos móviles plegables, 366 gramos.

Dispone de dos cámaras, una delante de 2 Mpx, que está para hacer videollamadas y no tanto hacerse selfies, y otra detrás de 8 Mpx que tiene más usos. Pese a ser tan compacta dispone de dos altavoces, lo que permite tener un sonido estéreo cuando estemos viendo una serie o una película, o escuchando música en streaming.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Podemos almacenar datos en el interior si no queremos usar streaming, con 32 GB de almacenamiento y una ranura para tarjetas microSD de hasta 1 TB. La memoria RAM es de 2 GB, lo que no la hace la tablet ideal para juegos o tareas exigentes, pero sí para consumo multimedia, leer noticias, usar apps de redes sociales, etc. La batería es de 5100 mAh y cuenta con puerto USB C.

Pero donde más destaca esta tablet con respecto a otras de mismo precio es en el software. Si tenemos un móvil Samsung Galaxy podremos coger las llamadas del mismo en la tablet, sin tener que hacer nada, así como poder usar el móvil como router sin tener que activar cada vez la opción de Compartir Internet. Y si se compra para que las usen los más pequeños de la casa el uso de la opción Samsung Kids hará que no se acceda a apps no adecuadas.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Por último, hay que destacar que esta tablet es perfecta para ser llevada de vacaciones, para usarla como monitor en el asiento trasero del coche para los más pequeños, pero también como dispositivo para clase para los adolescentes o universitarios, al poder almacenar información para la clase.

