La sencilla acción de la galería de Samsung que mejorará todas tus fotos

Hace unos días Samsung ha anunciado en Seúl sus nuevos terminales plegables, los Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5, dos terminales que han pasado por la mesa de análisis y que, aunque no tienen grandes cambios con respecto a sus antecesores, mantienen muchas de las funciones, si no todas, que tienen los móviles de Samsung con One UI.

Esto no es algo menor, ya que la interfaz de Samsung se ha convertido en una de las mejores del ecosistema de Android, por su fiabilidad, por la gran capacidad de personalización que tienen y por ofrecer nada menos que 4 años de actualizaciones, más incluso que Google con sus Pixel.

En esta ocasión será la fotografía la protagonista, con una función que está en la aplicación de galería de Samsung y que permite mejorar cualquier imagen, tanto que se haya tomado con un móvil de la marca como que se haya enviado al mismo y abierto con la aplicación Galería.

Cómo mejorar las fotos

La función en concreto se llama remasterizar y lo que hace es usar inteligencia artificial para mejorar la imagen. Cambia ligeramente los colores, el contraste e incluso la nitidez, permitiendo obtener un resultado algo más profesional de manera muy sencilla. Y ese es un apartado clave, sólo hay que darle a un par de opciones para poder usar esta característica.

Para usar esta función hay que abrir la aplicación de Galería y navegar hasta la imagen que se quiere mejorar. Cuando se abra hay que pulsar en el icono de los tres puntos de la esquina inferior derecha. Ahí aparecerán una serie de opciones y hay que pulsar en remasterizar. Cuando se haga empezará un proceso de análisis de la imagen que culminará en una nueva imagen que será distinta de la original.

Remasterizando imagen en la app de galería de Samsung

Con la barra de deslizamiento horizontal se podrá comparar el resultado de antes y después, para confirmar si se quiere reemplazar la imagen con la nueva versión o no. En el caso de querer guardarla se pulsa en el icono con ese nombre y en la galería aparecerá, en la foto editada el texto "Remasterizada" para que sepamos que ha habido cambios.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan