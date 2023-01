La Pixel Tablet de Google se filtra y no deja de ser otra tablet más debido a su pantalla

Hay ciertas especificaciones de la Pixel Tablet de Google que están gustando, como sucede con Fast Pair para la conectividad con el Stylus. Ahora una nueva serie de imágenes filtradas viene acompañada por algunas especificaciones que colocan a esta tablet en una bien corriente, al menos en la pantalla.

[Se filtra la base para la Google Pixel Tablet: el accesorio más prometedor para usarla en casa]

La Pixel Tablet solo tendrá un modelo

Aparte de la especificación dada para su pantalla, esta nueva filtración acoge otros datos de interés para ir conociendo mejor a la Pixel Tablet que presumiblemente se lanzará en el Google Pixel I/O de este año después de ser presentada en el mes de octubre de 2022.

Hasta el día de hoy se suponía que la primera tablet Pixel de Google tendría dos modelos, la Pixel Tablet y la Pixel Tablet Pro, pero por lo que se recoge desde Gizmochina, la gran G solo lanzará una, así que se deja de lado ese modelo Pro.

La Pixel Tablet con su dock El Androide Libre

Es decir, que la Pixel Tablet Pro se ha cancelado finalmente para quedarnos ante una única. Si anteriormente se había filtrado que la primera y segunda generación del chip Tensor iban a estar en los adentros de estas tablets, habrá que esperar para saber si Google apuesta por su chip más potente.

Las nuevas imágenes filtradas de esta tablet Android llegan desde preproducción y revelan que la pantalla da soporte a la resolución 2.560 x 1.600 y que ha sido suministrada por el proveedor China Star Optoelectronics (CSOT). Se encuentra un driver LED de seis canales al que se le conoce como Richtek RT4539, que es usado normalmente en los paneles LCD, lo que nos lleva a lo siguiente.

Pixel Tablet El Androide Libre

La Pixel Tablet no tendrá pantalla AMOLED y se queda en una LCD, para así alejarse de las calidades que vimos el año pasado en la pantalla de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. No es que esté mal, pero en este sentido no deja de ser una tablet corriente como muchas presentes en el mercado de Android.

Otros datos que se han filtrado son que la Pixel Tablet contará con una memoria RAM de 8 GB LPDDR5 y almacenamiento interno de 256 GB de Kioxia. También tendrá un sensor de huellas ubicado en el lateral del dispositivo.

