Se filtran las especificaciones de la Vivo Pad, la tablet con Snapdragon 870 de Vivo

La Vivo Pad podría ser la próxima tablet de la compañía china en un momento en el que estos productos pasan por un buen estado de forma. Esta lleva unas semanas apareciendo en filtraciones, y parece que será un producto que veamos a principios del año que viene. Aún se desconoce información como el tamaño de su pantalla, pero hay algunas de las prestaciones del dispositivo que ya se habrían filtrado.

Así será la Vivo Pad

Vivo

La tablet de Vivo llegaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 870, un chip de gama alta con el que no tendría ningún problema en el apartado del rendimiento. Se espera una cantidad de memoria RAM que parta desde los 4 GB, aunque no hay datos que especifiquen en cuántos modelos estaría disponible esta tablet. El sistema operativo, al igual que ocurre en los móviles de la compañía china, estaría bajo Origin OS, la capa de personalización de la compañía.

Origin OS, la capa de los móviles Vivo

Según las filtraciones de Gizmochina, está Vivo Pad tendría en su interior una batería con una capacidad de alrededor de 8.000 mAh, una cantidad que no es difícil ver en uno de estos dispositivos, aunque hasta que no sepamos otros datos de la tablet es pronto para decir si se trata de una cantidad suficiente o no.

Hay otros apartados como la resolución de su pantalla o la tecnología de esta que de momento no se conocen, pero solo es cuestión de tiempo que este dispositivo sea presentado en 2022, revelando todas sus prestaciones, así como su precio y su fecha de lanzamiento.

