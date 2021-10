La mejor tablet de Samsung se ha filtrado: así es la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

En los últimos meses estamos viendo un resurgir del interés de los fabricantes por crear sus propias tablets. Hemos visto propuestas de Xiaomi con la Xiaomi Pad 5, Motorola con la Moto Tag G20, realme con la realme Pad o Nokia con la Nokia T20.

No obstante, otras marcas como Samsung realmente no han dejado de apostar por este mercado, siendo una de las pocas firmas que no lo abandono.

Hoy hemos conocido cuál será su próximo gran proyecto, una tablet de gama alta llamada Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Sería la hermana mayor de la Samsung Galaxy Tab S8.

Así es la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Ha sido el medio 91mobiles, en colaboración con Onleaks, el que ha publicado el diseño de la que será la nueva tablet.

Como veis en las imágenes, y en el vídeo, se trata de un dispositivo enorme, de unas dimensiones considerables, 325.8 x 207.9 x 5.4 mm. Eso sí, el diseño no está tan ajustado a la realidad como en otras ocasiones, lo que explica la falta de conexiones para el teclado, por ejemplo.

Pese a eso, podemos ver cómo la diagonal de la pantalla es considerable. La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra tendrá una pantalla de 14.6 pulgadas, mientras que las Galaxy Tab S8 y Galaxy Tob S8 + tendrán pantallas de 11 y 12.4 pulgadas, respectivamente.

Llama la atención lo recortado de los marcos, lo que ha obligado a Samsung a poner un notch para alojar la cámara frontal. Es raro que no hayan apostado por una perforación en pantalla, como hemos visto en sus móviles.

La Galaxy Tab S8 Ultra tendrá dos cámaras traseras y una banda magnética para el S-Pen. También podemos ver que habrá cuatro altavoces y un puerto USB-C, aunque no habrá jack de auriculares.

Aunque se esperaba que este modelo llegara al mercado en las proximas semanas, es posible que la escasez de procesadores haya llevado a Samsung a posponer su lanzamiento a 2022. No obstante, aún faltan semanas de este año por delante, y podría verse anunciada antes.

