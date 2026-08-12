Google presenta el Pixel Watch 5: el reloj para tener a Gemini sin conexión en la muñeca y cuidar al máximo de tu salud

Google acaba de presentar los Pixel 11, sus teléfonos más ambiciosos con los que aspira a conquistar la gama alta del mercado. Sin embargo, no llegan solos, sino que le acompaña el Pixel Watch 5, con el que busca hacer lo propio entre los mejores smartwatches a comprar en España.

Con el nuevo reloj, la compañía ahonda en la idea que lleva años construyendo junto a Fitbit: salud e inteligencia artificial. Que sea una ventana permanente a la salud junto con mucha más utilidad usando su IA, Gemini.

Así por ejemplo, en la parte de salud incorpora nuevas mediciones de patrones de tensión arterial y resistencia a la insulina así como apuesta por disponer de Gemini sin conexión en la muñeca, un cambio de concepto en cómo se entiende la relación con el reloj.

Pixel Watch 5 Chema Flores

Llega en los dos tamaños habituales, 41 y 45 milímetros, y mantiene la característica caja circular de generaciones anteriores. Sin embargo, refuerza varios de los puntos en los que Google tenía margen de mejora como autonomía, carga, precisión de localización o utilidad sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo.

Con respecto al precio, parte de los 419 euros en España y llegará en dos tamaños y cuatro colores diferentes: negro, plata, verde oliva y una variante dorada con correa color coral.

Vigilante de tu salud

La gran apuesta de Google en este reloj está en la salud. No sólo cuantifica tu día a día, sino que vigila y monitoriza cómo te encuentras para ser más útil y proactivo.

Llega para competir directamente contra Apple, Samsung o Garmin, donde el deportista busca fiabilidad más allá de anillos de actividad o mensajes de ánimo.

Pixel Watch 5 Chema Flores

A nivel técnico, su novedad más importante es el GPS de doble frecuencia, capaz de utilizar varias bandas de señal para mejorar el posicionamiento. Algo que, gracias a la tecnología propia con Google Maps, resulta especialmente útil en ciudad, entre edificios altos o en rutas de montaña o senderos donde la cobertura GPS no es tan precisa.

La otra pata en entrenamientos es el registro de más de 50 modalidades deportivas, así como permite diseñar entrenamientos para cada usuario. De forma totalmente personal. Este plan se sincroniza con el reloj para recibir indicaciones visuales y sonoras durante la sesión.

Pixel Watch 5 Chema Flores

También mejora la vista de métricas clave tras el entrenamiento, pensada para revisar el rendimiento, la evolución y la recuperación, un hecho fundamental para el deportista que quiere entrenar a diario.

El sensor es el mismo de la generación anterior, con lo que mantiene electrocardiograma, medición de oxígeno en sangre, temperatura de la piel, frecuencia cardiaca, estrés a través del sensor cEDA y seguimiento de la respiración. Sin embargo, gracias a la IA, suma detección de patrones relacionados con la presión arterial y la resistencia a la insulina.

Pixel Watch 5 Chema Flores

Son dos conceptos llamativos, pero que cabe matizar que no ofrecen lecturas de tensión arterial en tiempo real —no equivalen a un tensiómetro—; además, en el caso de la resistencia a la insulina, Google insiste en que tampoco mide glucosa ni está diseñada para la gestión de la diabetes.

Es decir, ayuda a detectar tendencias y animar a consultar con un profesional, pero no reemplaza al actual proceso clínico.

Google sí ha puesto especial hincapié en el seguimiento del sueño que con la nueva función Sleep Breathing Quality analiza variaciones del oxígeno en sangre durante el sueño para identificar cambios en los patrones respiratorios.

Gemini, en la muñeca

Más allá de la salud, el otro gran reclamo de este reloj es Gemini. En concreto el poder llevarlo en la muñeca sin conexión.

Google quiere que el asistente no espere a recibir una orden, sino que muestre información útil en el momento oportuno. Por ejemplo, datos de un vuelo, una hora estimada de llegada o acciones relacionadas con un mensaje recibido.

Pixel Watch 5 Chema Flores

El usuario podrá levantar la muñeca y realizar consultas al asistente, pedir una ruta hasta un establecimiento cercano o gestionar temporizadores, alarmas y entrenamientos con la voz.

Para algunas de estas funciones, Gemini podrá ejecutarse directamente en el dispositivo lo que le permite una mayor agilidad de uso en el día a día.

Pixel Watch 5 Chema Flores

La ayuda de Gemini también será importante en el seguimiento de la salud, pues —como con la Fitbit Air— se podrá usar Google Health Coach, la aplicación de seguimiento de salud y descanso basado en Gemini. Propone planes personalizados a partir de los datos de actividad, sueño y recuperación bajo suscripción.

Más batería, mismo diseño

Pensando en que el usuario no se lo quite, Google promete hasta 30 horas de uso con la pantalla siempre encendida en el modelo de 41 mm y hasta 40 horas en el de 45 mm. Lo que supone un salto con respecto a la generación anterior.

La idea de Google no es limitarse a la capacidad, sino también mejora la carga rápida para recargar el 50% en unos 15 minutos, y así poder pasar todo el día con él.

Pixel Watch 5 Chema Flores

A nivel de potencia, el reloj incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, con el que la compañía promete un rendimiento un 20% superior respecto al Pixel Watch 4. Esta agilidad debería notarse al abrir y usar aplicaciones, procesar datos de actividad y sobre todo en su soltura al responder Gemini.

Pese a los cambios internos, Google no ha cambiado una de las mejores cosas de los Pixel Watch: su diseño.

Pixel Watch 5 Chema Flores

Su esfera redonda de cristal curvado que parece no terminar nunca, sigue provocando la inmersión total en el contenido y la sensación de pantalla infinita que no es fácil ver en el sector.

De este modo Google conserva el formato circular y la corona háptica, aunque suma una pantalla Actua 360 con panel AMOLED LTPO de hasta 3.000 nits de brillo máximo, frecuencia variable entre 1 y 60 Hz y protección Gorilla Glass 5. El modelo de 41 mm pesa 31 gramos sin correa; el de 45 mm, 36,7 gramos. Ambos cuentan con resistencia 5 ATM e IP68 frente al agua y el polvo.