Amazfit lo cambia todo si te estás preparando un Hyrox: llegan a España los relojes que incluyen plan de entrenamiento

Amazfit, la popular marca de dispositivos wearables deportivos, ha lanzado hoy en Europa su última serie de relojes deportivos de gama alta y va directa a por los deportistas de Hyrox. Bien sean porque compiten o porque se lo están preparando.

Se trata de los nuevos Balance Ultra y Balance 3, en versiones de titanio y acero inoxidable.

Esta serie está dirigida a personas que practican habitualmente deportes híbridos, ya que requieren preparación tanto en resistencia como en fuerza.

Como parte de este sistema, los deportistas tienen acceso a una biblioteca con numerosos entrenamientos híbridos ya preparados, pero también a un asistente que se centra en el entrenamiento realizado, así como un seguimiento de la recuperación o datos fisiológicos.

Los planes se pueden revisar y modificar en la aplicación Zepp y enviarse directamente al Balance Ultra y al Balance 3, junto con un cronómetro que cuenta el tiempo de cada ejercicio. Tanto en la pantalla del reloj como en la app se puede ver una vista previa de los entrenamientos en curso junto con el tiempo transcurrido.

Pensado para Hyrox

Ambos relojes cuentan con tres modos HYROX (Entrenamiento, PFT, Carrera) con la posibilidad de crear estrategias personalizadas para competiciones HYROX específicas.

Así por ejemplo, desde la aplicación Zepp, los atletas pueden elegir correr en Berlín, Barcelona, Londres o Varsovia. Basándose en datos preconfigurados del mapa del recinto que tienen en cuenta la longitud real del recorrido y el tamaño de las zonas ROX, así como el tipo de carrera y el tiempo objetivo de llegada.

De este modo, los últimos relojes Amazfit determinan los tiempos específicos para cada tramo de carrera y estación de entrenamiento.

Amazfit con Zepp app Amazfit

Otra de las novedades de estos smartwatches es la liebre virtual. Este sistema no solo cronometra cada etapa de la carrera y los ejercicios y supervisa la puntuación general, sino que también permite realizar un seguimiento del progreso en relación con la estrategia prevista: el atleta puede ver en tiempo real cuántos segundos está ganando o perdiendo en comparación con el plan establecido.

Tan importante como el entrenamiento es el descanso.

Por un lado, Training Balance proporciona información para saber en qué medida tu último entrenamiento se centró en desarrollar fuerza o mejorar la resistencia, permitiendo comprender mejor la dirección en la que se está desarrollando el entrenamiento.

Esta funcionalidad es especialmente útil para saber si centrarse más en la fuerza, la resistencia o la recuperación durante la semana siguiente.

Amazfit Balance 3 Amazfit

Aquí juega un papel clave la recuperación con Hybrid Charge, una tecnología que analiza la carga de entrenamiento usando los niveles de energía de Bio Charge y Life Load, que tiene en cuenta la valoración subjetiva del deportista, como el estado de ánimo al despertarse, el bienestar mental, la intensidad del trabajo o el tipo de comidas consumidas.

Asimismo, también tiene en cuenta los datos fisiológicos como la calidad y la duración del sueño, la frecuencia cardíaca en reposo, la recuperación de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el consumo máximo de oxígeno o el umbral de lactato.

Comodidad y ligereza

Más allá del análisis de datos recogidos, lo primordial es que el atleta lo quiera llevar puesto y no le moleste en los wall balls, los farmer carry o los burpees.

Es por ello que tienen una gran pantalla pero son ligeros y con gran autonomía.

El Balance Ultra pesa 57 gramos y cuenta con una batería que permite hasta 30 días de autonomía; mientras que el Balance 3 dispone de dos versiones (acero inoxidable y titanio) pesando 62 g y 55 g, respectivamente, mientras que este modelo cuenta con una autonomía de hasta tres semanas de uso.

La pantalla está protegida contra arañazos por cristal de zafiro y conserva toda su funcionalidad incluso cuando las manos están sudadas o el deportista entrena con guantes. Asimismo, la batería, con GPS de precisión activado, dura dos días, lo que elimina el riesgo de interrumpir el entrenamiento y el seguimiento de la recuperación.

Amazfit Balance Ultra Amazfit

Disponen de una pantalla AMOLED de 1,5" con un brillo de hasta 3.000 nits garantiza una visualización cómoda de los parámetros a plena luz del sol. Por otro lado, las personas que prefieren las sesiones de carrera nocturnas pueden utilizar la linterna integrada.

El GPS de doble banda, compatible con seis sistemas de satélites, garantiza una medición precisa de la distancia y el ritmo. Los mapas offline integrados proporcionan un apoyo adicional. El nuevo procesador garantiza, entre otras cosas, una generación 2,5 veces más rápida y una actualización de los mapas 12 veces más rápida.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio, el Amazfit Balance Ultra se ofrece exclusivamente en una versión de titanio con un precio de venta recomendado a partir de 599,90 €. Por su parte el Amazfit Balance 3 es de 449,90 € para la versión de titanio y de 369,90 € para la versión de acero inoxidable.

Sobre la disponibilidad, la marca explica que será a principios de julio cuando llegarán el modelo Ultra y el Balance 3 de acero inoxidable, y habrá que esperar unas semanas más para la versión de titanio.

Igualmente, la versión europea ofrece pagos por NFC, además de 180 modos deportivos, vinculación con aplicaciones como Strava, Apple Health, Google Health o Komoot y se pueden emparejar con accesorios de Amazfit y dispositivos de otras marcas como Stryd.