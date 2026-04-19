De consola retro a reproductor de música: la Anbernic RG Rotate es uno de los gadgets más extraños (y útiles) del año

La nostalgia es un motor imparable en la industria tecnológica y Anbernic parece haber encontrado la fórmula perfecta para explotarla en el sector de los videojuegos sin caer en lo repetitivo.

Ahora vuelve a romper los esquemas del mercado de las consolas portátiles con la RG Rotate, un dispositivo que destaca por un mecanismo de pantalla giratoria. Este diseño permite poder llevar el dispositivo a todas partes gracias a su reducido tamaño y, a la vez, ofrecer una gran versatilidad a la hora de jugar a diferentes sistemas clásicos.

La característica principal de la consola es su panel con sistema swivel. Utiliza una bisagra de aleación ultrafina de alta resistencia que permite girar la pantalla manualmente para adaptar el formato del dispositivo a diferentes relaciones de aspecto de forma sencilla.

La marca ha decidido ofrecer dos acabados distintos para este modelo. Los usuarios podrán elegir entre un cuerpo fabricado en aleación de aluminio o uno de plástico ABS. Ambos materiales están disponibles en dos colores, Polar Black y Aurora Silver.

En su interior, la RG Rotate funciona con el sistema operativo Android. Esta elección garantiza la compatibilidad con una enorme biblioteca de aplicaciones y emuladores, con un ecosistema que permite ampliar las funciones del dispositivo más allá de las de una consola de juegos retro.

La consola Anbernic RG Rotate

Los controles físicos mantienen el estándar de calidad de la firma pero con novedades interesantes. Incluye botones superiores L2 y R2 intercambiables, permitiendo elegir entre un recorrido corto o largo. El resto de la botonera se completa con una cruceta clásica y botones de acción frontales.

La pantalla tiene un formato cuadrado de 4 pulgadas que resulta lo suficientemente compacta como para llevarla cómodamente en el bolsillo. El panel IPS táctil facilita la navegación por la interfaz de Android y la configuración de los juegos y, una vez girada para desplegarla en la parte superior, ofrece una gran nitidez y brillo para poder jugar en exteriores.

La consola RG Rotate plegada y con la pantalla desplegada. Anbernic El Androide Libre

De momento, Anbernic no ha compartido más especificaciones que la batería de 2.000 mAh que admite carga de 10 W, que se antoja algo corta para largas sesiones de juego. Para la conectividad, el dispositivo prescinde del puerto de auriculares tradicional y apuesta por el USB-C, además de incorporar Bluetooth y Wi-Fi para funciones inalámbricas y multijugador.

Eso sí, la ausencia de sticks no convencerá a quienes quieran dar el salto a juegos de PS1 o la Sega Saturn, pero la cruceta, los botones frontales y los gatillos añaden soporte para sistemas de 16 bits.

Desde Anbernic insisten en que la RG Rotate no es solo una consola, sino también un reproductor de música. Por eso, la interfaz cuenta con aplicaciones dedicadas que aprovechan el diseño compacto y la pantalla táctil para funcionar como uno de los antiguos MP3. Lo que se desconoce todavía son detalles sobre su disponibilidad y precio definitivo, aunque es de esperar que esté disponible este mismo año.