Una semana usando Luna, el servicio de videojuegos en la nube de Amazon que quiere jubilar a tu consola

Se ha hecho esperar, pero ya está aquí. La llegada de Amazon Luna a España era un secreto a voces, pero el Black Friday y la cercanía de las navidades eran una oportunidad perfecta para que la compañía de Jeff Bezos sacara toda su artillería y abriera su servicio de juegos en la nube en nuestro país. No está sólo, y otras plataformas similares como Xbox Cloud Gaming o GeForce Now le llevan la delantera, pero con Google Stadia fuera de juego y varias opciones de suscripción, Luna tiene muchas papeletas para competir al menos en igualdad de condiciones.

Hay varias señales que indican que el futuro de los videojuegos puede estar lejos de las videoconsolas y el PC tal y como los conocemos hoy. Por un lado, el precio digno de productos de lujo de la PS5 o la Xbox Series X y, por otro, las crecientes alternativas de juego portátil, ya sea a través de consolas como la Steam Deck o la Rog Ally de Asus o de los servicios en la nube. Estos permiten jugar en streaming a decenas de juegos en móviles, tablets, portátiles o televisores por el precio de una suscripción mensual (9,99 euros en el caso de Luna+ para tener acceso a 100 juegos).

Amazon cuenta con la ventaja de que los usuarios de Prime pueden acceder directamente, sin coste adicional, a una selección de juegos de Luna (aunque esta sea muy escasa y no tenga títulos de gran relumbrón, más allá de Fortnite). Además, junto al lanzamiento del servicio han puesto a la venta un mando oficial rebajado a 39,99 euros hasta el 25 de noviembre. Aunque para jugar se puede utilizar cualquier mando Bluetooth, o incluso un mando virtual en el móvil, el mando de Luna facilita enormemente la configuración y ofrece unas sensaciones muy positivas en estas primeras partidas.

Primeros pasos

Lo primero, en mi caso, fue configurar el mando para poder jugar en el móvil. He podido probar también el adaptador oficial para el mando Luna, que permite jugar en el teléfono de forma más fácil y sin apoyarlo en ninguna superficie. Para empezar a jugar basta con descargar la app del mando, que indica unos sencillos pasos a seguir, y eso pone automáticamente en marcha la opción Cloud Direct, que te permite cambiar entre plataformas (PC, televisor...) sin tener que configurarlo de nuevo.

La app de Luna, por su parte, funciona como cualquier otro servicio de streaming: la interfaz muestra carteles con los títulos que están disponibles, ofertas para comprar juegos rebajados y las otras suscripciones opcionales, Ubisoft+ y Jackbox Games, cada una con sus pros y sus contras. En mi caso, activar Luna+ me dio la posibilidad de acceder a 100 juegos, con algunos grandes títulos de ayer y de hoy, aunque ningún triple A de reciente lanzamiento y unos cuantos juegos que parecen más de relleno que otra cosa.

Captura del menú de Amazon Luna en el navegador de PC I.M. Omicrono

En cualquier caso, poder jugar sin descargas y en apenas 1 minuto a Batman Arkham Knight, Devil May Cry 5, Assassins Creed Origins o el Resident Evil 2 remasterizado de manera fluida y sin tirones no es nada desdeñable. El catálogo también incluye adictivos juegos multijugador, como Overcooked 1 y 2 o Moving Out, verdaderas joyas para jugar online o en cooperativo local. Mención especial merece la considerable parte del catálogo dedicada a la más pura nostalgia, con Campcom Arcade Stadium (Street Fighter II nunca pasará de moda), Earthworm Jim, The King of Fighters 98 o todos los Sonic habidos y por haber.

El proceso también es muy sencillo para aquellos que acceden a Luna a través de dispositivos Fire TV o SmartTVs de Samsung y LG. La aplicación está disponible en las tiendas de apps y su interfaz es tan sencilla y fácil de navegar como en el móvil: una suerte de Netflix de videojuegos, con una barra de herramientas superior con pestañas como Inicio, Biblioteca, Lista de favoritos, Couch, Búsqueda o Configuración. Uno de los elementos más útiles es la selección 'Seguir jugando', que te permite continuar la partida donde lo dejaste en cualquiera de los últimos juegos que hayas abierto.

Jugando a Metal Slug X en la app móvil de Amazon Luna I.M. Omicrono

En la pestaña de Configuración puedes ajustar algunos aspectos clave, como los mandos conectados y las suscripciones, establecer controles parentales o elegir la calidad de audio y vídeo. Estas opciones son limitadas, uno de los pocos peros a la experiencia general que ofrece Luna. Sólo se puede elegir entre resoluciones 720p y 1080p (aunque Amazon espera ofrecer pronto compatibilidad con 4K). Estos consumen aproximadamente 5 GB y 10 GB de datos por hora respectivamente, lo que conviene tener muy en cuenta si no juegas con conexión wifi.

El mando Luna

Aunque puedes utilizar mandos de terceros con Luna, como los de Xbox One, el DualSense o el DualShock 4 de Playstation o un Razer Kishi, el servicio está optimizado para su uso con el mando oficial. Tiene un puerto USB-C para poder alimentarlo pero también funciona con un par de pilas AA, que se incluyen en la caja.

He hecho pruebas con el propio mando de Luna y con uno de Xbox, y las diferencias son prácticamente inexistentes. La ventaja principal que ofrece el mando de Amazon es su baja latencia, que permite una respuesta inmediata entre las pulsaciones de los botones y las respuestas en pantalla. Además, su conectividad WiFi también permite pasar de una pantalla a otra con una soltura inusitada.

El mando oficial de Amazon Luna I.M. Omicrono

La disposición del mando es similar al de Xbox, pero sobre todo se mira en el espejo del Pro Controller de Nintendo Switch. Tiene un peso bastante ligero (282 gramos) y el agarre es excelente. La única pega que le encuentro es el plástico de los botones y los thumbsticks, que resulta un poco basto al tacto, aunque todos los elementos responden bien, con especial mención a los gatillos.

El mando también ofrece la opción de vibración y dispone de un jack de 3,5 mm para poder usar auriculares directamente. Además, integra un micrófono para usarlo en los chat de voz de los juegos, y un botón para dar órdenes de voz a Alexa, muy útil cuando estás jugando en un dispositivo con Fire TV o una tableta Fire.

¿Me lo compro?

Amazon Luna llega a España con el mercado ya maduro y opciones muy consolidadas, como el Xbox Cloud Gaming, incluido en el Game Pass Ultimate. Sin embargo, su facilidad de uso, su rapidez y fluidez son elementos a tener muy en cuenta, así como la posibilidad de usarlo desde una amplia gama de dispositivos. Más allá de algún retraso puntual en la carga y alguna ralentización pasajera en juegos exigentes como Fortnite, no he experimentado prácticamente ningún problema de rendimiento.

Lo más discutible tiene que ver con su precio y su limitado catálogo. Está bien poder disfrutar de Luna por ser cliente de Amazon Prime, pero pagar 9,99 euros por Luna+ sólo compensa si no se tiene consola u otros servicios de juego en la nube.

Amazon Luna permite jugar a Fortnite con la suscripción a Prime I.M. Omicrono

La opción de Ubisoft+, con un precio de 17,99 euros al mes, es sólo para los más fanáticos de los juegos de la compañía francesa, y Jackbox Games (4,99 euros al mes) interesa si tienes niños en casa o te gusta jugar con amigos a juegos casuales. Como otros servicios de juego en la nube, Luna cuenta además con el hándicap de que los títulos rotan y se eliminan con cierta regularidad, por lo que es posible que nunca puedas acabar ese juego que tienes a medias.

En cuanto al mando oficial, disponible por tiempo limitado por 39,99 euros, resulta prácticamente imprescindible para disfrutar de la experiencia de la manera más fácil y cómoda. Teniendo en cuenta que no es comparable con jugar a una PlayStation 5 o una Xbox Series X en un televisor 4K, el conjunto resulta una opción muy a tener en cuenta para jugar en la nube de forma rápida y fluida en distintos dispositivos.

