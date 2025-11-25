Google quiere que el portapapeles de Android también sirva en el escritorio, aunque hay un inconveniente

Desde hace muchos años el teclado de Google tiene una función sencilla pero muy desconocida que puede cambiar la forma en la que lo usamos.

Esta característica es el portapapeles, que permite copiar y pegar elementos entre aplicaciones de forma sencilla. Mucha gente usa Gboard y no conoce esta función.

Más allá de poder llevar contenido con los comandos de Copiar y Pegar, se pueden guardar algunos elementos de forma permanente.

Una de las limitaciones que tenía esta función era que no nos permitía usarla de forma transversal con otros sistemas operativos, como los de escritorio.

Esto puede parecer raro, pero iOS y MacOS sí que tenían esta función. Es una de las ventajas que tiene Apple por desarrollar ambos sistemas.

Ahora hemos sabido que una de las novedades más funcionales que Google planea incorporar en su sistema operativo móvil es el Portapapeles Universal.

Esta función llegaría a Android 17 y simplificará el intercambio de contenido copiado, como texto e imágenes, al menos entre los dispositivos Android y ChromeOS.

Portapapeles Android El Androide Libre

La necesidad de esta función se ha intensificado debido a las crecientes restricciones de seguridad que Google ha implementado en su sistema operativo.

Con Android 10 y posteriormente Android 13, las políticas de privacidad se endurecieron significativamente, generando las siguientes limitaciones en el manejo del portapapeles:

Solo el teclado predeterminado o la aplicación en uso tienen permiso para leer el portapapeles.

El historial del portapapeles se borra automáticamente después de una hora, por defecto.

Se muestra una advertencia automática cada vez que una aplicación intenta acceder a los datos del portapapeles en segundo plano.

Estas medidas, si bien son excelentes para la privacidad y la seguridad del usuario, han complicado la creación de herramientas de terceros para la sincronización entre dispositivos, haciendo que una solución nativa y oficial de Google sea aún más necesaria.

El concepto de un Portapapeles Universal no es nuevo ya que Apple lo ha perfeccionado durante años para que sus usuarios puedan copiar texto, imágenes o enlaces en su iPhone e inmediatamente pegarlos en su iPad o Mac.

Para ello sólo tenían que estar en la misma red y vinculados a la misma cuenta. Android, por su parte, solo ha podido ofrecer soluciones parciales.

El problema es que parece que esta novedad sólo sería compatible con ChromeOS, y no con Windows.

La sincronización del portapapeles con un PC con Windows seguiría requiriendo el uso del teclado Microsoft SwiftKey como predeterminado en Android.

Dado que Microsoft es propietaria tanto de Windows como de SwiftKey, ha desarrollado una herramienta de uso compartido del portapapeles entre ambos, que algunos usuarios de Android han adoptado como una solución alternativa.

Si Google sigue adelante con la implementación, se espera que el Portapapeles Universal adopte un enfoque similar al de Microsoft y Apple, probablemente utilizando Google Play Services para sincronizar el contenido entre teléfonos, tabletas y Chromebooks que compartan la misma cuenta de Google.

Parece que Google está últimamente inspirándose mucho en Apple. Recientemente, logró un avance significativo al permitir que su función Quick Share funcione de manera fluida y sin problemas con AirDrop de Apple.

Además, también se rumorea que Google está preparando una característica similar a NameDrop de Apple, que facilitaría el intercambio instantáneo de información de contacto entre dispositivos Android cercanos.