Xiaomi sorprende con su último invento: un pequeño altavoz magnético con soporte para el móvil y luces RGB

Tras la llegada del POCO X8 a España, Xiaomi ha lanzado en China un altavoz Bluetooth compacto que, además de reproducir música, sirve como soporte magnético para el teléfono móvil.

El dispositivo ya está a la venta tras una campaña de financiación colectiva que, según el medio Gizmochina, resultó exitosa, y reúne en solo 95 gramos conectividad Bluetooth 6.0, iluminación RGB y resistencia al agua.

En el apartado sonoro, el altavoz incorpora un controlador de rango completo de 1,5 pulgadas con una potencia de 3 W y es compatible con los códecs AAC y SBC.

También admite emparejamiento estéreo TWS, que permite combinar dos unidades como un par estéreo, y pueden conectarse hasta diez altavoces para montar una configuración multialtavoz más amplia.

El dispositivo cuenta además con certificación IP67 contra el polvo y el agua.

El altavoz Bluetooth magnético de Xiaomi. Xiaomi El Androide Libre

La clave está en la base magnética, que incorpora un sensor Hall para detectar cuándo se acopla un teléfono compatible: al colocarlo, el altavoz se enciende automáticamente, y al retirarlo entra en suspensión.

Los iPhone 12 y modelos posteriores de Apple se acoplan directamente, mientras que algunos usuarios de Android tienen que recurrir al anillo magnético que se incluye.

En la parte superior, un anillo metálico plegable hace de asa de transporte y de soporte, y permite colocar el móvil en horizontal o en vertical.

La energía procede de una batería de 650 mAh que, según Xiaomi, ofrece unas 4 horas de reproducción continua con una carga completa, que se realiza por USB-C.

Mientras que en la base del altavoz, un anillo de luz RGB reacciona a la música reproducida.

Más allá de las cifras, la propuesta apunta a la practicidad antes que a la potencia.

Una salida de 3 W y unas 4 horas de autonomía son datos modestos, pero van acompañados de funciones pensadas para el uso diario: encendido automático al acoplar el móvil, soporte para verlo en horizontal o en vertical y protección frente al agua y el polvo.

El nuevo altavoz magnético de Xiaomi se vende actualmente en China en gris oscuro y marrón claro.

El altavoz Bluetooth magnético de Xiaomi. Xiaomi El Androide Libre

Su precio de lanzamiento fue de 149 yuanes (unos 19 euros), frente a los 199 yuanes (alrededor de 26 euros) de su tarifa habitual, un descuento de en torno al 25 % que estaba previsto del 1 al 30 de septiembre.

Xiaomi no ha anunciado por ahora su disponibilidad global, de modo que su llegada a otros mercados, incluido el español, sigue sin confirmarse.