WhatsApp va a cambiar para siempre: ya está probando una nueva pestaña de 'Contactos' para ver quién está conectado

Tras los controles parentales para adolescentes para vigilarles "sin supervisar sus chats", WhatsApp se prepara para introducir una de las modificaciones de diseño y funcionalidad más relevantes de los últimos años.

La aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo ha decidido transformar la forma en la que los usuarios interactúan con su agenda telefónica mediante la creación de una pestaña completamente dedicada a los contactos.

Esta novedad, que ha sido descubierta por el portal especializado WABetaInfo, promete centralizar toda la información de nuestras conexiones en un único espacio mucho más accesible e intuitivo, facilitando enormemente saber quién está disponible para chatear en tiempo real.

El desarrollo de esta característica ha experimentado una evolución interesante en los últimos meses. Inicialmente, las primeras versiones de prueba para Android sugerían que la plataforma planeaba integrar un listado de usuarios conectados dentro de los ajustes de la aplicación.

Sin embargo, la reciente actualización beta de WhatsApp para Android, concretamente la versión 2.26.40.3, ha desvelado un enfoque mucho más ambicioso. La compañía ha descartado esconder esta función en los menús de configuración y ha apostado por otorgarle un protagonismo absoluto con una pestaña propia.

En esta nueva sección, los usuarios dispondrán de una barra de búsqueda superior que permitirá localizar a cualquier persona por su nombre, su número de teléfono o su nombre de usuario de forma casi instantánea.

Una de las grandes ventajas de este rediseño es la implementación de un sistema visual muy claro para identificar la disponibilidad. Aquellos contactos que se encuentren en línea mostrarán un punto verde distintivo sobre su fotografía de perfil.

WhatsApp está probando una nueva pestaña de Contactos en Android. WABetaInfo El Androide Libre

Para optimizar la experiencia, la aplicación ofrecerá dos métodos de ordenación principales. Por un lado, la opción de organizar por actividad situará en la parte superior a los usuarios conectados en ese preciso instante, seguidos de aquellos que han estado activos recientemente.

Por otro lado, la clásica ordenación alfabética mantendrá la lista tradicional, pero conservando los indicadores visuales de conexión.

Además de la gestión del estado en línea, esta nueva área incorporará herramientas adicionales de gran utilidad. Una de las más destacadas es la integración de recordatorios de cumpleaños.

La aplicación sincronizará automáticamente los datos de la agenda del teléfono inteligente y mostrará un icono de un pastel junto a la frase indicativa de la celebración, permitiendo enviar felicitaciones en el momento oportuno.

En la parte inferior de esta misma pantalla, la plataforma también integrará un acceso directo para iniciar conversaciones con la inteligencia artificial de Meta, así como una sección específica para invitar a nuevos amigos mediante enlaces directos.

Por último, resulta fundamental destacar que este rediseño respeta las preferencias individuales de los usuarios.

El mismo medio recalca que la pestaña de contactos estará totalmente supeditada a los ajustes de privacidad preestablecidos.

Si una persona ha decidido ocultar su última conexión o su estado en línea, el sistema no mostrará el punto verde ni la posicionará en lo alto de la lista por actividad.

Actualmente, esta función se encuentra en plena fase de desarrollo y no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero su llegada marcará un antes y un después en la usabilidad de la plataforma.