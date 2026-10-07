Spotify va más allá de la música y los pódcast en España: lanza audiolibros con una suscripción complementaria al Premium
La compañía extiende a España la capacidad de escuchar audiolibros dentro del plan Premium, así como una modalidad de pago propia.
Más información: Spotify por fin toma medidas contra los artistas generados por IA: los marcará y eliminará de las recomendaciones
Spotify ha anunciado que aumenta su catálogo de oferta de audio en España, yendo así más allá de la música y los pódcast. Ahora la compañía sueca ha anunciado que llevará su oferta de audiolibros de 22 a más de 180 mercados, lo que permitirá hacer accesible esta función a más de 750 millones de personas.
Los usuarios podrán escuchar o comprar audiolibros a través de la plataforma, para ello se lanza Audiolibros+, una suscripción específica que se añade al actual plan que tenga, en el que se incluye una asignación mensual de horas para escuchar audiolibros. Aunque para quienes quieran un título concreto, también ofrece la posibilidad de comprar el título individualmente.
En España, Spotify ofrecerá a los usuarios de Spotify Premium 12 horas de escucha de audiolibros al mes incluidas en su suscripción. Este tiempo se reestablece todos los meses —es decir, no se acumula—, aunque es posible recargar el tiempo y es válido por 12 meses desde la compra.
La compañía ha explicado que los usuarios podrán acceder a un catálogo de más de 350.000 títulos, que incorporará nuevos contenidos en español, portugués, italiano y polaco, entre otros, y abarcará más de 120 idiomas.
La llegada de los audiolibros a España responde a que "casi tres años después de incorporar los audiolibros a la versión Premium, Spotify continúa registrando un crecimiento sostenido del consumo del formato. El número de oyentes mensuales de audiolibros aumentó cerca de un 40% en el último año, mientras que las horas de escucha crecieron más de un 30%".
Para facilitar la experiencia, Spotify también ha anunciado novedades para su función "Page Match" ("Encuentra la página", en español), la funcionalidad que permite pasar de un libro físico o electrónico a su versión en audiolibro sin perder el punto de lectura.
Desde su lanzamiento en febrero, más de un millón de lectores la han utilizado. Ahora, la herramienta incorporará una de las funcionalidades más solicitadas por los usuarios: los números de página.
Para hacerlo, los lectores simplemente deberán escanear el código ISBN de un libro y utilizar el número de página para localizar directamente el punto correspondiente dentro del audiolibro.
"Los libros cambian nuestra forma de ver el mundo y a las personas que nos rodean. Para mucha gente, los audiolibros son una manera de reencontrarse con la lectura, ya sea de camino al trabajo, durante un paseo o al final de un largo día", ha explicado Owen Smith, VP de Audiobooks de Spotify.