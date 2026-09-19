El ratón para el ordenador que lo cambia todo: tiene un tamaño diminuto y también sirve como mando a distancia para el móvil

El mercado de los periféricos portátiles suele exigir concesiones entre la ergonomía y la portabilidad.

Sin embargo, el TimeXplayer V2, la última propuesta de la firma Mivix, rompe con este dilema al posicionarse como el ratón comercial más pequeño y liviano orientado al consumidor medio.

Diseñado para quienes priorizan viajar con el menor equipaje posible, este dispositivo no solo cumple con las funciones de un ratón tradicional, sino que añade herramientas pensadas para el consumo multimedia moderno.

A diferencia de los modelos ergonómicos convencionales diseñados para abombarse en la palma de la mano, el TimeXplayer V2 destaca por un perfil plano que reduce su volumen a la mitad respecto a un ratón estándar.

Con un peso de apenas 38 gramos y un grosor de 13,5 milímetros, se puede guardar sin esfuerzo en cualquier bolsillo o compartimento secundario de una mochila de transporte.

Esto implica sacrificar algo de comodidad respecto a periféricos tradicionales, pero resulta ideal para un uso esporádico o fuera de casa.

A pesar de su formato ultracompacto, el dispositivo conserva una ficha técnica completa al integrar dos botones principales, rueda de desplazamiento con clic, cuatro velocidades de desplazamiento configurables y un botón dedicado para regular la sensibilidad entre los 1000 y 4000 DPI.

En el apartado de conectividad, el ratón ofrece máxima versatilidad al vincularse mediante cable USB-C, Bluetooth para hasta dos dispositivos simultáneos y una conexión inalámbrica de 2,4 GHz, cuyo diminuto receptor USB viene alojado dentro del propio cuerpo del periférico.

Mando a distancia para TikTok y redes sociales

El gran elemento diferenciador del V2 radica en su capacidad para transformarse en un mando a distancia para teléfonos móviles y tablets.

Su diseño está optimizado para navegar con una sola mano por plataformas de vídeo vertical como TikTok, Reels de Instagram o Shorts de YouTube.

Esta función permite colocar el smartphone en un soporte y pasar de un vídeo a otro cómodamente a distancia, convirtiéndose en un accesorio muy práctico tanto para nómadas digitales como para viajes de ocio.

El proyecto de Mivix se encuentra actualmente en fase de financiación colectiva a través de Kickstarter, donde ya ha superado los 10.000 dólares (unos 9.200 euros) de recaudación gracias a más de 170 patrocinadores.

El producto se ofrece a un precio de salida de 49 dólares (aproximadamente 45 euros), lo que representa un descuento sustancial respecto a su precio de venta al público final proyectado en 85 dólares (alrededor de 78 euros).

Si los plazos de producción y desarrollo se cumplen según lo previsto por la marca, los envíos a nivel global comenzarán el próximo mes de noviembre.