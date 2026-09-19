Uno de los mejores lectores de libros con Android se renueva: el Boox Palma 3 llega con importantes mejoras

Si estamos cansados de las limitaciones que tiene nuestro Kindle y queremos algo más, podemos dar el salto a un lector de libros electrónicos basado en Android; hay muchas alternativas en el mercado, pero una de las mejores siempre han sido los Palma de Boox.

Esta semana, la compañía ha renovado su gama de dispositivos, y es una buena noticia que eso incluya un nuevo Boox Palma 3, que busca responder a algunas de las críticas que recibió el modelo anterior con mejoras evidentes.

Tal vez la que más vamos a notar en el uso es el salto a Android 16 de fábrica. El Palma 2 venía con Android 11, una versión que ya está algo obsoleta y no traía muchas de las novedades en eficiencia que iban a venir bien en un hardware como este.

Con Android 16, deberíamos notar un sistema más rápido y compatible con las últimas apps disponibles en la Google Play Store, algo que, al fin y al cabo, es uno de los puntos fuertes de un dispositivo como este.

Porque eso significa que no estamos limitados a comprar y leer libros de una única plataforma; desde la tienda podemos descargar cualquier app, y eso incluye, por supuesto, la app oficial de Kindle si queremos seguir leyendo los libros que hemos comprado.

Otra novedad importante respecto al modelo anterior se encuentra en la calidad de fabricación. El Palma 3 cuenta con chasis de aluminio anodizado que ofrecerá un tacto y una sensación mucho más premium y más apropiada para el precio de 339,99 euros que tiene en comparación con el chasis de plástico del modelo anterior.

Boox Palma 3 Boox El Androide Libre

Este cambio viene de la mano de un rediseño completo del dispositivo, que se parece más a un smartphone actual; aunque el fabricante no ha compartido mediciones exactas, a juzgar por las primeras imágenes parece más fino y fácil de coger con una mano.

La trasera ha recibido un tratamiento de fibra de vidrio que hace que se parezca al papel, según Boox. En cambio, la pantalla no ha cambiado, y sigue usando un panel de tinta electrónica monocromática de 6,13 pulgadas con una resolución de 300 ppi que será suficiente para la mayoría de las tareas. Es compatible con lápiz táctil para realizar anotaciones y subrayar libros.

Curiosamente, en la trasera vemos un pequeño paso atrás respecto al modelo anterior, una cámara de 13 Mpx en vez de 16 Mpx; pero dado que este sensor se va a usar únicamente para escanear documentos, es más que suficiente.

En el interior, se encuentra un procesador Qualcomm Q-6690 de ocho núcleos, acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que son ampliables con una tarjeta microSD.

La batería es de 3.950 mAh, y según Boox el dispositivo es capaz de durar varios días antes de necesitar una recarga. Por último, encontramos micrófonos duales para grabar notas de voz y para la función de voz a texto.

El Boox Palma 3 estará disponible próximamente en España con un precio de 339,99 euros.