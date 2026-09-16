Google lanza la actualización Pixel Drop de septiembre: acabar con la adicción al móvil es más fácil que nunca

Los Pixel Drop se han convertido en una tradición para los usuarios de dispositivos de Google; se trata de una actualización mensual que no es excesivamente grande, pero siempre trae novedades interesantes.

En el caso del Pixel Drop de septiembre, hay una novedad que destaca del resto: Pause Point, que llega justo en un momento en el que se habla mucho de la desconexión digital y de los diseños adictivos de las apps.

Es de esas cosas que hacemos sin darnos cuenta. Cogemos el móvil solo para ver si alguien nos ha enviado un mensaje, y una hora después nos encontramos haciendo scroll en nuestra red social favorita. Algo especialmente malo si lo hacemos justo antes de acostarnos, porque a nuestro cerebro le costará más dormir.

Pause Point llega a todos los dispositivos Pixel soportados (es decir, desde el Pixel 6) para solucionar esto. Es una función que nos permite dejar de usar apps adictivas o que nos distraen demasiado, dándonos varias oportunidades para dejarlo o hacer otras cosas.

Pause Point funciona forzando al usuario a realizar pausas de diez segundos de duración, un periodo que no es largo ni va a afectar a lo que estamos haciendo, pero que nos puede servir como una oportunidad para dejar de usar la app.

Durante ese tiempo, la app muestra un pequeño ejercicio de respiración que nos puede ayudar a relajarnos y a volver a pensar tranquilamente; con un simple botón podemos indicar que no queremos volver a abrir la app que estábamos usando.

Pause Point Google El Androide Libre

Otra opción es que Pause Point nos indique otras cosas que podemos hacer con el móvil, como abrir la app para leer libros, una app de relajación o de ejercicio como Fitbit. También podemos configurar varios temporizadores para dejar de usar la app adictiva.

Lo mejor de Pause Point es que no se desactiva fácilmente, ya que necesita un reinicio del teléfono, así que es más difícil caer en la trampa de quitarlo para continuar con nuestra adicción.

Otra novedad del Pixel Drop de septiembre que puede resultar útil es una actualización en la manera en la que funcionan los contactos VIP, una función diseñada para tener siempre a mano a nuestros amigos, familiares o personas importantes.

Contactos VIP recibe un rediseño en su widget con más opciones y acciones rápidas como hacer una llamada o enviar un mensaje de texto con un solo toque directamente desde la pantalla de inicio. Además, las notificaciones de estos contactos son más fáciles de ver a simple vista para que no nos perdamos ningún mensaje importante.

Los usuarios de Pixel Watch 4 y Pixel Watch 5 también reciben mejoras en el gesto que permite levantar el reloj para empezar a hablar que deberían hacerlo más fácil y natural de usar.

Lamentablemente, los usuarios españoles no recibirán todas las novedades de este Pixel Drop. Google sigue sin lanzar la detección de fraudes en mensajes en nuestro país, aunque al menos ya está llegando a más regiones del mundo. Además, en Estados Unidos esta protección ahora se expande a otras apps a través de GBoard.