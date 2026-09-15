Google va a por los MacBook: anuncia la fecha de lanzamiento de los Googlebook, portátiles con Android

No hará falta esperar mucho para probar el nuevo intento de Google de meterse en el sector de los ordenadores portátiles. La compañía ha confirmado que las reservas de los primeros modelos de Googlebook darán inicio el próximo 21 de septiembre.

La página oficial de los Googlebook ya se ha actualizado con la nueva fecha, y aunque por el momento no ha confirmado más detalles técnicos de los dispositivos, sí que ha dejado claro que tiene el apoyo de la industria.

Algunos de los principales fabricantes del sector formarán parte de la primera tanda de Googlebooks, incluyendo Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo, algunos de los cuales ya lanzaron sus propios Chromebooks en su día. Pero es importante no confundir ambos proyectos.

Los Googlebooks ya están aquí

Los Googlebook serán muy diferentes a los Chromebooks en muchos aspectos. Mientras que los Chromebooks eran en su mayoría portátiles de gama baja, muy baratos y dirigidos principalmente a estudiantes y usuarios casuales, los Googlebook son modelos de gama alta, con todo lo que ello conlleva.

La calidad de fabricación será uno de los puntos fuertes de los Googlebook, prometiendo un diseño premium extremadamente ligero con detalles llamativos como una barra de luz en la tapa y un lector de huellas dactilares integrado en el teclado.

Pero sobre todo, los Googlebooks se presentarán como la mejor manera de usar inteligencia artificial en un ordenador portátil; todos están preparados para Gemini Intelligence y contarán con funciones avanzadas basadas en IA.

Una de las funciones que pueden ser más útiles es Magic Pointer, que nos permitirá seleccionar cualquier cosa que aparezca en la pantalla para usarla como contexto para funciones de IA; por ejemplo, podremos seleccionar dos imágenes, una de Google Fotos y otra de la galería, para combinarlas creando una imagen nueva con Nano Banana.

Los Googlebook permitirán crear widgets con Gemini Google El Androide Libre

Gemini también nos permitirá crear nuestros propios widgets de escritorio, simplemente explicándole lo que queremos que haga y sin conocimientos de programación, como por ejemplo, un widget dedicado a un viaje de vacaciones, con horarios, vuelos y localizaciones.

Otra diferencia importante respecto a los Chromebook es que los Googlebooks estarán basados en Android; Google ha decidido obtener piezas y componentes de ChromeOS para mejorar Android y adaptarlo a un entorno de escritorio, y eso trae ventajas como una integración perfecta con nuestro smartphone.

Los Googlebook podrán ejecutar apps de Android del móvil Google El Androide Libre

Por ejemplo, podemos hacer cosas como usar las apps instaladas en nuestro móvil directamente desde el portátil y sin necesidad de instalar nada, además de acceder a nuestros archivos directamente desde el explorador.

La gran duda de los Googlebooks se encuentra en el precio, especialmente en medio de la crisis de componentes como la memoria RAM en la que se encuentra el sector en estos momentos.