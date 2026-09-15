Amazon anuncia otro Prime Day muy pronto: la Fiesta de Ofertas Prime empieza en octubre con miles de ofertas

Si teníamos pendiente una compra en Amazon, es mejor que esperemos, porque la compañía ha anunciado hoy el inicio de la Fiesta de Ofertas Prime los próximos 6 y 7 de octubre, en un nuevo evento que cubrirá casi toda la tienda online.

Aunque oficialmente este no es un Prime Day, a efectos prácticos es muy parecido; será un gran evento en el que miles de productos serán rebajados, en muchos casos a su precio mínimo.

De hecho, y como suele ser lo habitual, algunas ofertas ya han dado inicio, con muchos productos de las marcas de Amazon y de otros fabricantes ya disponibles con descuento en la tienda.

Así será la Fiesta de Ofertas Prime

Amazon afirma que la página se actualizará con nuevas ofertas cada día, por lo que puede merecer la pena entrar de vez en cuando para comprobar si ese producto que queríamos está disponible más barato que nunca.

Cuando empiece el evento el próximo 6 de octubre, la página de Amazon cambiará completamente para promocionar las nuevas ofertas, con descuentos en marcas como Philips, Sony, Dodot, Olay y más.

Estos descuentos suelen ser limitados, y es muy común que las existencias se agoten rápidamente en las ofertas más jugosas, por lo que durante esos días será importante estar pendiente.

Al igual que los Prime Day, la Fiesta de Ofertas Prime es exclusiva para clientes con una suscripción Prime. Si no tenemos una, podemos aprovecharnos ya de la oferta de 30 días de prueba gratis.

Eso significa que si nos apuntamos hoy, podremos disfrutar de la Fiesta de Ofertas Prime sin problemas, ya que el periodo gratuito cubre ese periodo de dos días en el que durará el evento.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si ya hemos usado los 30 días de prueba gratis (por ejemplo, durante el pasado Prime Day), no podremos conseguirlos de nuevo y tendremos que comprar una suscripción.

Amazon Prime cuesta 4,99 euros en su plan mensual, con la opción de obtener un plan anual por 49,90 euros; la compañía también ofrece una cuota reducida de 2,49 euros al mes para estudiantes y jóvenes de 18 a 24 años.

Además de acceder a la Fiesta de Ofertas Prime, la suscripción Prime nos ofrece acceso a ventajas como el envío en 1 día y 2 días gratuito, además de acceso a Prime Video con publicidad, Amazon Music sin publicidad, Amazon Luna con juegos gratuitos, Prime Reading con libros gratis y Amazon Photos para almacenar nuestras fotografías gratis en la nube y sin limitaciones.