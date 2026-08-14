Samsung ya prepara One UI 9.5: filtradas las primeras imágenes con más efectos de cristal y estilo tridimensional

El lanzamiento de One UI 9 fue uno de los más importantes de la historia de Samsung, y aunque aún quedan muchos dispositivos que no han recibido la actualización, la compañía ya está preparando la próxima versión, que será estrenada con los nuevos Galaxy S27.

Lo habitual en los últimos años para Samsung es lanzar una versión ".0" centrada en presentar nuevas funcionalidades y estabilizar el sistema, mientras que la versión ".5" es la más llamativa al incorporar más novedades relacionadas con el diseño.

La historia se va a repetir con One UI 9.5, a juzgar por las primeras imágenes publicadas por Fahad Ali Javed en X, que ha conseguido la primera versión beta del nuevo sistema y la ha instalado en un Galaxy S26 para comprobar los primeros cambios que ya se han aplicado.

Las imágenes demuestran que Samsung va a reforzar su apuesta por el diseño de cristal que ya fue estrenado en One UI 8.5, abandonando el estilo plano y apostando por un nuevo diseño más tridimensional con sombras y transparencias.

A diferencia de otras marcas, Samsung no ha copiado literalmente a Apple y su sistema iOS; en vez de eso, con One UI 8.5 optó por un diseño también basado en transparencias pero dejando su estilo único que lo diferencia de otros fabricantes de móviles Android.

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Con One UI 9.5, Samsung adopta un estilo más cercano al cristal, pero en ningún caso llega a los extremos del nuevo HyperOS 4 de Xiaomi, por ejemplo. El nuevo diseño de cristal es más sutil, con un acabado translúcido en algunos widgets y elementos.

Llama la atención la presencia de sombras proyectadas, lo que da la impresión de que hay una fuente de luz superior y da un mayor realismo, como si realmente hubiera una pieza de cristal flotante.

One UI 9.5 fahadalijaved | X El Androide Libre

Este efecto y los bordes brillantes en estos elementos los hacen destacar del fondo, y tal vez es la respuesta de Samsung a una de las grandes críticas que han recibido los diseños de cristal hasta la fecha de que es difícil distinguir entre botones y menús y lo que hay de fondo.

Aunque parezca un cambio mínimo, si lo comparamos con One UI 8.5, donde se apostó por texturas planas, es realmente notable, y si lo comparamos con otros diseños de cristal y demuestra un grado de maduración en el diseño que va más allá de simplemente crear un efecto transparente.

One UI 9.5 fahadalijaved | X El Androide Libre

La nueva barra inferior que aparece en apps como la de teléfono es el mejor ejemplo de cómo este rediseño puede mejorar la usabilidad.

Hablando de eso, la filtración también revela que algunas apps van a ser rediseñadas. La función de búsqueda de la app de teléfono ahora está integrada en esa barra inferior en vez de permanecer como un botón independiente en la esquina superior derecha.

One UI 9.5 fahadalijaved | X El Androide Libre

Según las filtraciones, esta será una nueva función de búsqueda basada en Samsung AI e integrada a nivel de sistema, lo que permitirá encontrar información relacionada con un contacto o número de teléfono que estemos buscando.

Esta barra también aparece en la configuración, como por ejemplo en la sección de conectividad donde nos permite generar un código QR para compartir nuestra WiFi. De la misma manera, otros elementos como la barra de volumen han sido rediseñados con el nuevo estilo.

Esta filtración se suma a la anterior que reveló que Samsung por fin implementará el bloqueo nativo de aplicaciones, conocido como App Lock, que permite impedir el uso de una app sin introducir antes el PIN o identificarnos con la huella dactilar.