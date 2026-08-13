Google cambia la forma de compartir archivos en Android: llega a los Pixel y en breve a móviles de otras marcas

En la presentación de los Pixel 11 y Pixel Watch 5 Google también ha presentado novedades de software, entre la que destaca Tap To Share, una función que ya se había filtrado.

Esta es una nueva forma de enviar información entre dispositivos Android. La compañía busca que el intercambio de datos entre teléfonos sea más rápido y menos dependiente de aplicaciones externas.

La novedad llega primero a los Pixel. Con ella, dos móviles compatibles pueden intercambiar información con solo acercarlos el uno al otro.

La función se apoya en Quick Share, el sistema de transferencia que Google ya utilizaba para mover archivos entre dispositivos cercanos. Ahora ese sistema se combina con un gesto físico que simplifica todavía más el proceso.

Para compartir una tarjeta de contacto, el usuario no necesita abrir ninguna aplicación adicional. Basta con estar en la pantalla de inicio y juntar el teléfono con el de otra persona para que el intercambio se produzca en ambos sentidos.

El proceso es distinto cuando se trata de fotos o vídeos. En ese caso hay que abrir primero el panel para compartir del propio teléfono y, después, acercar los dos dispositivos.

Google explica que este mecanismo evita pasos intermedios como buscar por Bluetooth, aceptar solicitudes de emparejamiento o introducir códigos. El objetivo declarado es que el envío de datos se sienta tan natural como un gesto cotidiano.

Tap To Share en Android

La compañía ha publicado además una guía en su Centro de Ayuda para quienes quieran conocer todos los detalles técnicos. Allí se explican los pasos concretos según el tipo de contenido que se quiera enviar.

En cuanto a la disponibilidad, la función empieza a desplegarse desde hoy en los Pixel 6 y en todos los modelos posteriores. Esto incluye tanto los teléfonos de gama estándar como las variantes Pro de las últimas generaciones.

Google no se ha quedado únicamente en su propia gama de dispositivos. La empresa ha confirmado que la función llegará próximamente a otros fabricantes, empezando por Samsung.

En concreto, se ha anunciado la compatibilidad con el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8. Son los tres nuevos modelos plegables de la marca surcoreana.

Los tres nuevos plegables de Samsung Álvarez del Vayo El Androide Libre Londres (Reino Unido)

Según Google, la lista de dispositivos compatibles seguirá creciendo antes de que termine el año. La compañía no ha detallado todavía qué otras marcas se sumarán ni en qué orden lo harán.

Este movimiento se enmarca en un esfuerzo más amplio de Google por unificar la experiencia de Android entre fabricantes. Durante años, cada marca ha desarrollado sus propias soluciones de transferencia de archivos, lo que ha generado fragmentación dentro del ecosistema.

Quick Share nació precisamente para poner orden en ese terreno. Sustituyó a Nearby Share y unificó su funcionamiento con Samsung Quick Share, que hasta entonces operaban por separado.

Ahora, con el añadido del toque físico, Google da un paso más allá de la simple unificación de marcas. La idea es acercar el funcionamiento de Android al de otros sistemas que ya ofrecían intercambios similares mediante proximidad física, como los iPhone.

Tap To Share Creación propia El Androide Libre

Para el usuario medio, el cambio más visible será la reducción de pasos. Compartir una foto en una quedada con amigos, o pasar un contacto en una reunión de trabajo, dejará de requerir escanear listas de dispositivos cercanos.

Google no ha proporcionado cifras sobre cuántos usuarios podrán acceder a la función en esta primera fase. Tampoco ha explicado si el gesto de acercar los teléfonos requiere condiciones especiales, como tener activado el Bluetooth o el NFC de antemano.