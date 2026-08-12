Cómo ver el eclipse solar en su totalidad desde cualquier sitio y con el móvil: solo necesitas una conexión a Internet

Hoy por fin se producirá el primer eclipse solar total visible desde España en más de un siglo; dará inicio alrededor de las 19:30 horas, aunque el momento de máxima totalidad se alcanzará entre las 20:26 y las 20:33 horas, y terminará aproximadamente a las 21:20 horas.

No toda España podrá ver el eclipse de la misma manera; la franja de totalidad alcanzará zonas de A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Mallorca, y aunque se podrá ver en otras zonas como Madrid, Barcelona y Sevilla con diferentes grados de cobertura.

En otras palabras, si no vives en una de las zonas de la franja de totalidad, no podrás ver el eclipse total; pero a diferencia de hace un siglo, cuando se produjo el último eclipse total, ahora vivimos en la era de Internet y hay varios métodos para seguirlo desde el móvil.

Opción 1: El Español

Este mismo medio ya está siguiendo la progresión del eclipse total, con actualizaciones constantes e información útil tanto si vamos a verlo en persona como si lo estamos siguiendo por Internet.

Por lo tanto, esta puede ser una gran opción para estar al tanto del eclipse y enterarnos de la última hora, como los partes meteorológicos, los mensajes oficiales del Gobierno y los posibles problemas que se generen durante estas horas en el tráfico, por ejemplo.

Opción 2: NASA

Un equipo de la NASA se ha trasladado a España para seguir el eclipse solar, y la organización estadounidense lo emitirá en directo para todo el mundo, con una audiencia prevista de millones de personas.

Curiosamente, el lugar escogido por la NASA para seguir el eclipse es el pueblo de Villalibado en Burgos, que quedó casi completamente abandonado a finales de la década de los 90 pero que en los últimos años se ha reconvertido en un destino turístico.

La emisión de la NASA dará inicio aproximadamente a las 19:30, y debido a la localización, será capaz de captar la totalidad del eclipse, por lo que puede ser una buena alternativa para seguirlo si no podemos verlo en persona.

Opción 3: Ministerio de Ciencia

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitirá en directo el eclipse de sol desde el Observatorio de Yebes en Guadalajara, a través de su cuenta oficial de YouTube.

El de Yebes es el observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La señal está captada desde la Torre Solar con un telescopio con filtro de luz blanca, lo que permitirá observar las manchas solares y ver los principales fenómenos de la totalidad como el anillo de diamantes, las perlas de Baily y la corona solar.

Opción 4: Twitch

La plataforma de streaming ha apostado por este evento y lo está promocionando como una manera educativa de ver el eclipse.

Aunque Twitch es más conocida por su contenido gaming y para público joven, en realidad la compañía presume de que su categoría de Ciencia y Tecnología ha crecido un 24% en el último año.

La principal retransmisión se realizará en el canal Control de Misión desde Castellón en colaboración con el ayuntamiento de la localidad. La emisión mezclará la cobertura del eclipse con contenido desde la Playa del Pinar/Planetario con divulgación científica con Javier Santaolalla, La Gata de Schrödinger, Doctor Fisión, Sergio Hidalgo y Aythami Soto.

También se ofrecerán retransmisiones desde puntos alternativos en Burgos y León con la astrofotografía Noemí León que explicará todas las fases del eclipse y cómo observarlo de manera segura.