Por qué el móvil ha pitado antes del eclipse: esta es la alerta que el Gobierno está enviando a algunos ciudadanos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno. Gustavo Valiente Europa Press

Usuarios de smartphone de varias comunidades españolas han recibido hoy una alarma con un mensaje de alerta de Protección Civil, como parte del Plan Estatal General de Emergencias aprobado por el Ministerio del Interior a principios de mes.

Sin embargo, lejos de ser un aviso de una emergencia como un terremoto, una DANA u otro tipo de desastre natural como se ha hecho en el pasado, en esta ocasión la alerta ha confundido a los usuarios porque consiste simplemente en una serie de consejos para ver el eclipse.

El Ministerio del Interior afirma haber tomado esta decisión por los "riesgos potenciales asociados" al eclipse y la "necesidad de garantizar el adecuado seguimiento y coordinación preventiva de las actuaciones de protección civil que puedan resultar necesarias".

En otras palabras, esta alerta no significa que haya pasado algo malo, es sólo una manera de avisar a la población de que se va a producir un eclipse y que deben tomar ciertas precauciones por ello.

Por ejemplo, el mensaje de alerta recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante el eclipse, que da inicio alrededor de las 19:30 horas y cuya totalidad se alcanzará entre las 20:26 y las 20:33 horas.

Protección Civil pide a los conductores que no se detengan en los arcenes para observar el eclipse y que consulten la información de Tráfico antes de salir.

Si vamos a salir de todas maneras, se recomienda llevar suministros básicos, protegerse del sol y de picaduras de insectos. Especialmente importante es la recomendación de usar gafas certificadas, además supervisar a los menores de edad y personas con discapacidad.

Los ciudadanos deben respetar las restricciones y limitaciones de acceso para prevenir incendios forestales, y relacionado con esto, no deberíamos estacionar sobre vegetación seca ni encender fuegos.

Por último, el Gobierno pide que no se llame al 112 por el eclipse para dejar libres las líneas en caso de que se produzcan verdaderas emergencias durante el fenómeno.

Este mensaje ha sido recibido por todos los propietarios de un teléfono móvil, sin necesidad de instalar apps o de activar una configuración específica, gracias al sistema ES-Alert de alertas públicas en España.

Estrenado en 2023, ES-Alert funciona con cualquier móvil que tenga cobertura telefónica, e incluso funciona si solo tenemos acceso a una de las viejas redes 2G además de a 3G, 4G y la más nueva hasta ahora, 5G.

Sistema de avisos de Protección Civil Ministerio del Interior

La alerta obliga al móvil a emitir un pitido incluso si se encuentra en modo silencio, además de mostrar una ventana emergente con el contenido del mensaje que puede ser cerrada pulsando el botón "Aceptar".

El sistema inicialmente fue diseñado para que las autoridades de Protección Civil puedan enviar alertas de manera inmediata a todas las personas que puedan verse afectadas por una emergencia o catástrofe natural.

Por lo tanto, el sistema puede enviar mensajes únicamente a los móviles situados en zonas concretas, y en este caso el Ministerio del Interior ha optado por avisar a las comunidades que podrán ver el eclipse solar en su totalidad y por el momento, el resto de España no ha sido alertada de la misma manera.