8BitDo lanza un nuevo mando que convierte tu móvil en una consola portátil clásica y sólo cuesta 30 euros

Ahora mismo no es un buen momento para comprar una consola Android por el aumento de precios como consecuencia del encarecimiento de componentes como la memoria RAM; pero en realidad, puede que no las necesitemos.

Y es que podemos convertir nuestro smartphone Android en una consola fácilmente, sólo con emparejar un mando por Bluetooth; sin embargo, la mayoría de modelos no están pensados en la portabilidad precisamente, incluso los que están diseñados para móviles.

Por eso, el nuevo FlipPad lanzado esta semana por 8BitDo puede ser la revolución que estaban esperando los jugadores. Se trata de un mando de control extremadamente pequeño que se acopla en la parte inferior del smartphone y lo convierte, básicamente, en una consola portátil clásica.

Este es uno de los mandos más pequeños lanzados por 8BitDo, un especialista más conocido por sus alternativas a los controles oficiales de PlayStation y Xbox. En este caso, la inspiración viene claramente del otro gigante del sector.

Lo curioso es que, pese a ser tan pequeño, en realidad puede ofrecer un mejor rendimiento que los mandos más grandes porque se conecta directamente por USB-C en la parte inferior del móvil, por lo que no sufriremos ningún tipo de retardo o 'lag'.

De la misma manera, tampoco necesita pilas ni batería ya que funciona directamente con la batería del móvil.

8BitDo FlipPad 8BitDo El Androide Libre

Evidentemente, un diseño como este supone que no funciona para todos los juegos, ya que tapa la parte inferior de la pantalla; pero eso está bien, porque en primer lugar ha sido creado pensando en juegos retro y clásicos que no ocupan toda la pantalla.

De hecho, aquí no encontraremos palancas analógicas ni gatillos, sólo un panel frontal de cuatro botones ABXY con una cruceta direccional, aunque sí que contamos con botones adicionales en la parte superior que cumplen la función de gatillos L1, L2, R1 y R2 si el juego original los usa, además de los botones de Start y Select.

La calidad del FlipPad debería estar fuera de toda duda teniendo en cuenta el historial del fabricante, que afirma que los botones y la cruceta direccional mantienen la respuesta táctil de sus otros periféricos.

8BitDo FlipPad 8BitDo El Androide Libre

Sumado a esto, 8BitDo promete que la conexión USB-C ha sido reforzada para soportar 10.000 inserciones, mientras que el mecanismo de bisagra ha sido probado para superar los 6.000 ciclos de apertura y cierre.

Si preferimos jugar con emuladores o con juegos diseñados al estilo de siempre, este mando puede ser justo lo que necesitábamos, porque podemos simplemente desconectarlo y guardarlo en cualquier sitio por su reducido tamaño de 96,5 x 29 x 102,5 mm y su peso de 31,5 gramos.

El 8BitDo FlipPad está disponible en dos estilos, "Black" que es completamente negro, y "Classic", inspirada por consolas clásicas. Es compatible con móviles iPhone con iOS 26.2 en adelante y con móviles Android con la versión 13.0 en adelante.