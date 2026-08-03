Ha llegado a Lidl la batería portátil que va a salvarte el verano: se está agotando porque cuesta sólo 9,99 euros

Un gran problema que se están encontrando muchos usuarios de smartphones durante este verano es que la batería no dura tanto como les gustaría; algo normal, teniendo en cuenta que probablemente están usando el dispositivo más que nunca.

Por eso, la oferta de la batería portátil Tronic por 9,99 euros en Lidl puede ser justo lo que necesitamos para quitarnos el miedo de que el móvil se nos apague en mitad de una aburrida tarde de verano.

Estamos ante una opción pensada para obtener una enorme cantidad de energía en un formato muy reducido, gracias a su capacidad de nada menos que 10.000 mAh; por contexto, la mayoría de los móviles actuales no supera los 4.500 mAh.

Eso significa que podemos recargar dos veces nuestro smartphone con una sola carga de esta batería portátil, a diferencia de otros modelos de menor capacidad que apenas permiten una recarga completa.

Pero eso es sólo la punta del iceberg. Este modelo en concreto está equipado con dos puertos USB-A y un puerto USB-C, lo que significa que podemos recargar tres dispositivos al mismo tiempo con la misma batería.

Por supuesto, hay ciertas limitaciones que debemos tener en cuenta si vamos a usar todos los puertos, ya que no obtendremos la máxima velocidad con todos al mismo tiempo. Al conectar tres aparatos, la potencia máxima de salida total es de 15W.

La batería portátil de oferta en Lidl Lidl

Si queremos recargar el móvil lo antes posible, lo recomendable es usar el puerto USB-C compatible con el estándar Power Delivery (PD). Según el fabricante, permite recargar la batería del móvil hasta el 50% después de solo 30 minutos, en dispositivos compatibles (la mayoría de los smartphones modernos).

Los puertos USB-A, por su parte, son compatibles con el estándar Qualcomm Quick Charge 3.0, que es compatible con más dispositivos; estas conexiones están pensadas para recargar la tablet, el reloj inteligente u otros dispositivos.

Para aprovechar esta carga simultánea de manera segura, la batería cuenta con mecanismos de protección contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos, algo especialmente importante durante estos días de altas temperaturas.

Por lo demás, es un accesorio discreto, disponible en color blanco o negro. La carcasa está fabricada en un 50% en acrilonitrilo butadieno estireno de policarbonato reciclado, con certificación GRS.

Un botón lateral nos permite saber el nivel de carga de la batería, y podemos recargarla directamente a través del puerto USB-C, algo que se realiza en 6,5 horas según el fabricante.

Con la batería se incluye un cable de carga de 15 cm, con extremos USB-A a USB-C, aunque también podemos usar el cable que venía con nuestro dispositivo si queremos usar el puerto USB-C.

Aunque esta batería no trae funciones especiales como otras que hemos visto, el precio de 9,99 euros la hace difícil de ignorar, porque es mucho más barata incluso que modelos de otras marcas de bajo coste.

Tal vez por eso, Lidl ha publicado un aviso de que esta batería se está agotando y quedan pocas unidades; por lo tanto, si nos interesa deberíamos comprarla lo antes posible. Está disponible en la página web con entrega a domicilio, pero Lidl ha adelantado que también estará disponible en tiendas a partir del 21 de agosto.