Google cambia para siempre: ya te permite usar un videoselfi para iniciar sesión si se te olvida la contraseña de tu cuenta

La función de videoselfi para las cuentas de Google. Google El Androide Libre

Perder el acceso a una cuenta de Google puede convertirse en una auténtica pesadilla. Hasta ahora, ya que el gigante tecnológico acaba de estrenar una nueva e inesperada función.

Entre correos electrónicos, documentos de trabajo, fotos personales y servicios vinculados, la pérdida de la contraseña o del teléfono habitual deja a millones de usuarios desconectados de su vida digital.

Para resolver este problema de forma definitiva, la compañía tecnológica ha anunciado el lanzamiento del videoselfi como nuevo método de verificación e inicio de sesión.

Esta nueva función está diseñada para facilitar la recuperación de la cuenta en situaciones críticas, ofreciendo una alternativa biométrica rápida cuando los métodos tradicionales —como los códigos SMS o las llaves de seguridad— no están disponibles.

¿Cómo funciona?

El proceso de configuración de esta herramienta destaca por su sencillez e intuitividad.

Forgot your password? Lost your phone? Can’t get into your account?



You can now use a selfie video to log into your Google Account.



The new feature is easy to use and lets you sign in — even if you forget your password or don’t have your usual phone or laptop — with a quick… pic.twitter.com/3TbdIKLTM9 — Google (@Google) July 23, 2026

Para activar el servicio, el usuario únicamente debe acceder a la cámara de su dispositivo y realizar un breve registro en el que se solicitan movimientos cortos y guiados de la cabeza.

Este paso permite al sistema capturar el rostro desde múltiples ángulos y crear un patrón tridimensional de referencia.

Cuando se produce un problema de acceso en el futuro, bastará con grabarse un nuevo vídeo en directo desde cualquier teléfono o computadora.

La tecnología de Google comparará la nueva grabación con la muestra almacenada previamente para confirmar la identidad del usuario y devolverle el control de su perfil en cuestión de segundos.

Protección contra 'deepfakes'

Conscientes de las dudas que genera la biometría en términos de privacidad, en Google aseguran que la herramienta se ha desarrollado bajo un estricto protocolo de seguridad.

El vídeo se graba exclusivamente con el consentimiento del usuario, se almacena cifrado en reposo incluso cuando no está en uso y se puede eliminar en cualquier momento desde el panel de control de la cuenta.

Además, la empresa garantiza que estos datos jamás se utilizarán para otros fines ajenos a la verificación.

Para combatir las amenazas actuales de ciberseguridad, como la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, la plataforma incorpora múltiples capas de protección contra 'deepfakes'.

La exigencia de realizar gestos dinámicos en directo impide que atacantes puedan engañar al sistema utilizando fotografías estáticas o vídeos manipulados digitalmente.

Esta actualización refuerza la estrategia global del gigante tecnológico para ofrecer alternativas de acceso flexibles, sumándose a soluciones como las claves de paso (passkeys) o los contactos de recuperación para garantizar que nadie quede bloqueado de sus datos más valiosos.