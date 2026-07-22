Llega a Lidl su nuevo cargador inalámbrico más barato para no quedarse sin batería en el móvil: cuesta tan solo 7,99 euros
El supermercado tiene a precio de chollo un cargador Qi redondo de la marca Tronic con un diseño fino y elegante que carga el móvil rápido y sin cables.
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Lidl acaba de poner a la venta un nuevo producto que será todo un éxito. Tras el accesorio para cargar el móvil en el coche, el supermercado sorprende ahora con el cargador inalámbrico más barato para no quedarse sin batería en el teléfono.
Se trata del nuevo cargador Qi redondo fabricado por la marca Tronic, que está disponible en color blanco o negro y que tiene un precio de tan sólo 7,99 euros, lo que supone todo un chollo.
Un cargador que se puede conseguir tanto en los establecimientos físicos de Lidl como en su tienda online, aunque en esta última solamente quedan modelos de color blanco y presenta un aviso en el que se indica que "debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades".
El cargador inalámbrico es, además, uno de los productos mejor valorados por los clientes de Lidl, quienes le han otorgado una puntuación media de 4,3 estrellas de 5 posibles.
"Buena relación calidad-precio y sobre todo muy práctico con la recarga por inducción, incluso con una funda no supone ningún problema para la recarga", señala uno de ellos en una reseña en la tienda online.
Esta excelente valoración no resulta sorprendente cuando analizamos en detalle las formidables características técnicas de este dispositivo.
Para empezar, el cargador destaca por ofrecer una capacidad de carga rápida sin cables verdaderamente sobresaliente para cualquier terminal compatible con la conocida tecnología Qi.
A nivel estético, cuenta con un diseño fino muy elegante y minimalista. Está fabricado en plástico resistente y presenta unas dimensiones sumamente compactas, concretamente de aproximadamente 10,3 centímetros de diámetro por apenas 1,2 centímetros de grosor.
Además, su ligereza es total: el cuerpo principal apenas pesa 75 gramos.
En cuanto a usabilidad, este accesorio resulta ser sumamente eficiente. Incorpora una bobina de inducción y su parte superior está provista de una superficie de silicona antideslizante para que el móvil no resbale mientras repone energía.
Solo hay que poner encima el teléfono para cargarlo, siendo capaz de operar perfectamente a través de fundas finas protectoras.
Como funciones adicionales, el aparato incluye unos prácticos pilotos luminosos LED integrados que indican claramente el estado de conexión y advierten sobre posibles fallos de carga.
Todo esto se complementa con el cable de conexión incluido de un metro de longitud, que es tipo USB-A a USB-C cuyo peso total es de 28 gramos, sin decoración añadida extra.
Finalmente, revisando su ficha técnica, el cargador alcanza potencia de salida máxima de 10 W, con entradas de 5V y 9V a 2 amperios de intensidad.