Ya es oficial: OnePlus cierra en Europa y realme ocupará su hueco en el mercado tras anunciar su salida de China

Era un secreto a voces que al fin se ha hecho realidad: OnePlus cierra en Europa y realme ocupará su hueco en el mercado tras anunciar su salida de China.

Tras meses de rumores y filtraciones, OnePlus ha confirmado que abandona los mercados estadounidense y europeo, y ya no lanzará nuevos productos en ninguna de las dos regiones.

Por su parte, realme cierra en China, donde se mantienen OnePlus y Oppo (empresa matriz); pero se queda con el hueco de OnePlus en España y Europa, donde también sigue Oppo.

Para el usuario europeo, esta noticia supone el inicio de una era sumamente interesante. En los últimos años, OnePlus había perdido la magia de sus inicios: los precios de sus terminales premium superaban los mil euros y su gama media no encontraba una identidad clara, perdiendo a su comunidad entusiasta.

Ese es el hueco que realme tiene la oportunidad de oro de reclamar. Con el soporte logístico volcado en Europa, la marca tiene el músculo financiero y un catálogo que ofrece experiencias excelentes por una fracción del precio de la competencia, como demuestran sus últimos lanzamientos.

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El fin de OnePlus en España y Europa se viene rumoreando desde hace tiempo, incluso a comienzos del mes de julio la empresa comenzó a redirigir a sus clientes a Oppo y se dijo que su sistema operativo sería abandonado.

Cabe recordar igualmente que a finales del mes de abril se confirmó que realme y OnePlus se unían bajo el mando de Oppo, lo que explica en parte todos estos movimientos de mercados.

El tablero de juego se ha reiniciado. Sin embargo, el reto no será sencillo. Convencer al público de que realme es la opción preferente requerirá un esfuerzo de marketing grande y una reestructuración para lanzar dispositivos verdaderamente premium que compitan con lo mejor del sector.

Además de las salidas de las marcas de los diferentes mercados, también se ha confirmado que realme UI, la capa de personalización de realme, desaparece y se fusiona con ColorOS, de Oppo.

Los usuarios de realme tendrán la opción de actualizar a ColorOS de manera voluntaria, aunque por ahora no se ha precisado qué modelos serán compatibles con este cambio.

Los próximos lanzamientos de realme llegarán con ColorOS, pero para los clientes actuales, la transición será suave: podrán elegir mediante una actualización OTA si mantienen la interfaz clásica o dan el salto al nuevo ecosistema.

Esta decisión simplifica los costes de desarrollo para el grupo BBK. Al unificar equipos, realme ofrecerá un soporte más rápido, parches constantes y un sistema más pulido para plantar cara a rivales como Xiaomi o Samsung.