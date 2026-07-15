OpenAI cambiaría de plan: el primer 'gadget' de los creadores de ChatGPT sería un altavoz inteligente portátil sin pantalla

Desde hace tiempo se viene apuntando que OpenAI lanzará próximamente un gadget con inteligencia artificial (IA), para el que la empresa fichó a Jony Ive, ex diseñador de Apple. Un dispositivo del que ahora se han conocido más detalles.

OpenAI estaría trabajando en el lanzamiento de un altavoz inteligente portátil sin pantalla como su primer producto de hardware para el consumidor, según indican desde Bloomberg.

Fuentes familiarizadas con el asunto han señalado al mismo medio que la incursión de OpenAI en los dispositivos de consumo sería un altavoz inteligente portátil sin pantalla que estaría diseñado para ser un nuevo tipo de ordenador doméstico.

Cabe señalar que esta filtración ha surgido días después de que Apple demandara a la empresa emergente de IA y a dos exempleados del fabricante del iPhone por robo de secretos comerciales.

La demanda, interpuesta el pasado viernes, sostiene que OpenAI habría puesto en marcha una estrategia a gran escala para obtener y aprovechar de forma sistemática información confidencial de Apple.

Logo de OpenAI. Europa Press

Para ello, según el documento, se habría apoyado en antiguos empleados de la compañía, prácticas de contratación y vínculos con proveedores, con el objetivo de acelerar su entrada en el mercado del hardware de consumo.

En cuanto al nuevo dispositivo de OpenAI, que se decía iba a ser un teléfono móvil con agente de IA, podría convertirse en una fuente adicional de ingresos para la empresa, que se prepara para debutar en bolsa.

En 2024, la compañía desembolsó 6.500 millones de dólares para adquirir IO, una startup centrada en dispositivos de inteligencia artificial fundada por Jony Ive con la intención de desarrollar productos adaptados a la era de la IA generativa.

El futuro gadget, que tendría un formato similar al de un altavoz y aún se encuentra en fase de desarrollo, estaría concebido como un asistente doméstico con rasgos más humanizados, según el mismo medio.

Entre sus funciones, podría gestionar dispositivos inteligentes del hogar, reproducir contenido multimedia, responder a consultas y mensajes, e integrar las capacidades más avanzadas de ChatGPT.

Además, el dispositivo incorporaría cámara y sensores para interpretar el entorno y el contexto del usuario, junto con modelos de inteligencia artificial más sofisticados que los presentes en los altavoces inteligentes actuales.

El estudio de diseño LoveFrom, fundado por Ive, también estaría participando en el desarrollo de la línea de hardware de OpenAI, en un equipo que incluye a numerosos exingenieros y diseñadores de Apple con experiencia en productos como el iPhone y el Mac, añade el informe.

Por el momento, desde la agencia Reuters se han puesto en contacto con OpenAI al respecto de este dispositivo, pero la compañía por el momento no se ha pronunciado ni ofrecido información alguna.