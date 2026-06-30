El Samsung Galaxy Watch Ultra 2, filtrado: llegará con una pantalla más brillante y grandes cambios en su interior

Apenas faltan unas semanas para que Samsung presente sus novedades, pero los secretos ya han empezado a filtrarse. El Samsung Galaxy Watch Ultra 2 está llamado a ser una de las grandes estrellas del próximo evento Galaxy Unpacked de finales de julio y, si la rumorología acierta, estamos ante una revolución técnica que promete poner contra las cuerdas a sus competidores más directos.

Una importante filtración acaba de revelar detalles clave del futuro smartwatch del gigante coreano y la información proviene de una de las voces más respetadas en el ecosistema de las filtraciones tecnológicas: el conocido 'insider' Ice Universe.

A través de su perfil en la red social china Weibo, ha desgranado los detalles de la nueva joya premium de Samsung, destacando una hoja de especificaciones que apuesta por llevar el hardware al extremo, manteniendo el diseño de su antecesor.

El principal titular lo acapara su pantalla. El nuevo panel alcanzará unos deslumbrantes 5000 nits de brillo máximo. Hablamos de un salto cualitativo abismal de 3000 nits respecto a la primera generación del Galaxy Watch Ultra.

Con esta cifra astronómica, la firma logra garantizar una visibilidad perfecta y cristalina incluso bajo el sol más implacable durante la práctica de deportes en exteriores.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero una pantalla tan potente exige un músculo energético a la altura. Aquí es donde el fabricante asiático da un verdadero golpe sobre la mesa.

La capacidad de la batería se dispara hasta los 800 mAh. Para poner este dato en perspectiva, supone una mejora drástica frente a los 590 mAh de su predecesor

En la práctica, esto debería traducirse en días de autonomía ininterrumpida, el gran caballo de batalla de los relojes inteligentes.

El enfoque aventurero del dispositivo se consolida con su resistencia. Según la filtración, el reloj obtendrá la certificación IP69K, el grado más alto posible en esta escala.

No hablamos solo de un reloj sumergible; es un dispositivo blindado capaz de resistir el polvo más fino y chorros de agua a alta presión y temperatura a corta distancia.

Curiosamente, esta revolución interna contrastará con una filosofía exterior continuista. Las líneas estéticas mantendrán el peculiar formato cuadrado redondeado y la misma disposición de los botones físicos.

No obstante, Samsung buscará refrescar el catálogo a través de su paleta cromática. A los acabados de la caja de titanio ya conocidos —gris, plateado, blanco y azul—, se sumarán opciones inéditas en negro y verde oscuro.

Con estas cartas sobre la mesa, la cuenta atrás para el evento Galaxy Unpacked de finales de julio promete hacerse muy larga para los entusiastas de los 'wearables'.