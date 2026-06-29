La nueva locura de Samsung: prepara el primer móvil con pantalla enrollable de 10 pulgadas del mercado

Samsung es una de las compañías más innovadoras del mercado de smartphones, con nuevos factores de forma y tecnologías en continuo desarrollo; no todas estas innovaciones llegan al mercado, pero las que lo hacen, como los móviles plegables, demuestran el ojo que la compañía tiene.

Ahora, según el medio coreano Maeil Business, Samsung estaría preparando otro golpe en la mesa similar al primer Galaxy Z Fold: el primer smartphone con pantalla enrollable del mercado, capaz de expandir su tamaño.

En efecto, en su forma básica, este smartphone no se diferenciará mucho de otros, con una pantalla plana de tamaño convencional; pero al expandir el dispositivo tirando de sus extremos, podríamos convertirlo en una tablet de 10 pulgadas.

La gran ventaja respecto a un móvil plegable es obvia: la transformación es mucho más directa y no requiere abrir el dispositivo. De la misma manera, el dispositivo sólo necesita una pantalla para ofrecer dos experiencias muy diferentes, en vez de tener una segunda pantalla para cumplir las funciones básicas de un smartphone.

Por supuesto, esta no es la primera vez que vemos algo semejante y de hecho, Samsung ni siquiera es la primera marca coreana en crear algo semejante; su gran rival, LG, ya fabricó un móvil enrollable, pero no lo llegó a producir de manera masiva antes de su marcha del mercado de smartphones, y sólo algunos prototipos llegaron a finalizarse.

Aunque la tecnología de pantallas enrollables no es nueva, no es hasta ahora que ha madurado lo suficiente como para que producir un dispositivo de manera comercial no sea una idea alocada.

Patente de móvil enrollable de Samsung WearView El Androide Libre

Las fuentes consultadas afirman que el objetivo de Samsung es lanzar el nuevo dispositivo junto con los futuros Galaxy S28, por lo que llegaría al mercado durante la primera mitad del 2028; curiosamente, eso significa que no formaría parte de los lanzamientos de verano con los plegables.

El nombre del nuevo dispositivo sería Galaxy Z Slide, haciendo referencia al movimiento de deslizamiento que es necesario para expandir la pantalla y que alcance el tamaño de una tablet convencional.

Cuando está completamente desplegada, la pantalla obtiene un tamaño de 10 pulgadas con una relación de aspecto 16:9 y una resolución de 400 ppi. Por lo tanto, sería especialmente buena para ver contenido como vídeos y películas, además de para multitarea con varias apps abiertas al mismo tiempo.

Esta no es una idea alocada. Samsung ya tiene las bases necesarias para lanzar un smartphone semejante, como ha demostrado la división Samsung Display mostrando algunos prototipos de pantallas enrollables en diferentes formatos.

De hecho, en Samsung estarían tan convencidos de que este es el futuro de los smartphones que ya estaría planteando un segundo modelo para la nueva gama, que sería lanzado en el 2030.

A eso hay que sumar que recientemente Samsung patentó un sorprendente modelo de smartphone con forma de ladrillo, que mezcla el concepto de móvil plegable con el de móvil enrollable, al ser capaz de desplegarse y a continuación, expandirse.