Microsoft cambia las normas: controlará la presencia en el teletrabajo o en la oficina usando la red Wi-Fi corporativa

En España el trabajo híbrido y el teletrabajo han ganado un gran protagonismo en el entorno empresarial en los últimos años. Por este motivo, las herramientas que facilitan la coordinación diaria entre los empleados en las oficinas son cada vez más comunes.

Microsoft ha anunciado una nueva función automatizada para sus plataformas de gestión laboral y comunicación corporativa. Esta utilidad permite registrar la presencia en el puesto físico mediante la conexión a las redes inalámbricas locales.

La herramienta se integra de forma directa con los sistemas de Microsoft Places y también con la aplicación Microsoft Teams. El objetivo principal de este desarrollo es actualizar la ubicación del empleado sin necesidad de rellenar datos de forma manual.

Hasta el momento, los usuarios debían modificar su estado de manera activa al llegar a sus puestos de trabajo. Ahora, el sistema detecta de forma automática la incorporación al conectar el ordenador portátil a la red configurada de la firma.

Esta propuesta complementa otras señales ya existentes en el ecosistema digital de la organización, como los calendarios y los indicadores de actividad. La adición del estado geográfico dentro del edificio optimiza la planificación de las tareas presenciales entre los diferentes equipos.

Saber si un compañero está en el edificio facilita la organización de actividades cotidianas. De igual manera, esta información ayuda a decidir si es oportuno cambiar una reunión virtual por un encuentro cara a cara.

El funcionamiento técnico se activa únicamente cuando el dispositivo se vincula a los puntos de acceso inalámbricos autorizados por la corporación. Si el terminal no detecta estas redes específicas, el perfil del usuario mostrará de manera automática el estado de trabajo remoto.

La privacidad de los trabajadores se mantiene como una prioridad fundamental en el diseño de esta nueva funcionalidad tecnológica. El sistema no guarda registros históricos de los movimientos de las personas ni realiza un seguimiento continuo de su ubicación.

La información de la presencia física funciona como un indicador instantáneo que solo muestra la situación real en un momento específico. Las empresas no tienen acceso a bases de datos que almacenen los trayectos previos de los miembros de su plantilla.

Interfaz de Microsoft Teams El Androide Libre

La implementación de este recurso se basa en un modelo de consentimiento estructurado que está dividido en diferentes niveles de decisión. En primer lugar, los administradores de la organización deben aprobar la activación global de esta característica en su entorno informático.

Posteriormente, los responsables configuran los mapas de acceso introduciendo los datos técnicos identificativos de los puntos de conexión de cada oficina. Una vez realizados estos pasos institucionales, la última palabra la tiene siempre cada empleado de manera individual.

Los usuarios conservan la libertad de activar o desactivar la detección automática desde el panel de configuración de sus dispositivos personales. Aunque la empresa apruebe el uso general de la herramienta, esta no funcionará si el empleado decide mantenerla apagada.

La decisión de compartir la ubicación en la oficina es totalmente independiente de otros parámetros de visibilidad dentro de la plataforma empresarial. Esto garantiza que cada persona decide con total autonomía quién puede observar su estado de disponibilidad en el centro de trabajo.

La vinculación inalámbrica representa una alternativa similar al sistema de registro por periféricos que ya utilizaban algunas compañías. Ese método previo permitía actualizar la localización al conectar el ordenador de escritorio a una base o pantalla fija en el módulo asignado.

La distribución de esta mejora para las organizaciones que utilizan Microsoft Places se realizará de forma progresiva durante los próximos meses. Para preparar los sistemas informáticos, los administradores deben cargar primero la información detallada de los edificios en el directorio común.

Interfaz de Microsoft Teams El Androide Libre

También es indispensable establecer las políticas de detección de Teams y añadir las direcciones físicas de los routers corporativos aprobados. Por supuesto, se debe comunicar a los empleados el uso de esta herramienta.

Este proceso informativo debe detallar con total claridad qué acciones realiza la herramienta y cuáles quedan completamente fuera de su alcance. De este modo, los trabajadores podrán actuar en consecuencia, al menos en teoría.