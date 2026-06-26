YouTube actualiza Shorts: lanza un nuevo modo de "pantalla limpia" y la opción de duplicar la velocidad de reproducción

YouTube, la conocida plataforma de vídeos que recientemente estrenó una función de chat, acaba de anunciar una importante actualización para los Shorts, sus vídeos verticales cortos, con la llegada de nuevas funciones para competir con TikTok.

La plataforma propiedad de Google ha anunciado a través de un comunicado que Shorts ahora incluirá una opción que permite a los usuarios duplicar la velocidad de reproducción y un nuevo modo de "pantalla limpia", sin iconos ni texto.

La empresa ha señalado que "la forma en la que los espectadores ven e interactúan con los vídeos cortos ha evolucionado desde el lanzamiento de YouTube Shorts hace más de cinco años".

Durante ese tiempo, los usuarios han ido enviando feedback a YouTube sobre "qué funciona y qué se puede mejorar". Unos comentarios que la empresa está aprovechando para "crear una experiencia más intuitiva en Shorts".

A partir de hoy, los usuarios de los vídeos cortos de YouTube verán algunas actualizaciones que se irán implementando gradualmente en el reproductor de Shorts. La primera de ellas busca terminar con las distracciones.

YouTube ha presentado el nuevo modo "pantalla limpia" que oculta temporalmente todos los iconos y el texto de la reproducción; eliminando así lo superfluo y disfrutando de una experiencia inmersiva y sin distracciones.

Por otro lado, YouTube ha implementado la configuración de velocidad, que es "una de las funciones más solicitadas por la comunidad de Shorts".

Las nuevas funciones de YouTube Shorts. YouTube Omicrono

Ahora los usuarios pueden duplicar la velocidad de reproducción de un Short "para asimilar la información más rápidamente o encontrar tu parte favorita con mayor rapidez".

YouTube ha señalado que, además, para aquellos momentos en los que no se puede tener el volumen activado, ahora se puede pausar fácilmente el Shorttocando la pantalla y luego tocando el icono de silencio para silenciar el audio.

"Para tener más control sobre tu experiencia con Shorts, también tienes la opción de configurar el temporizador de Shorts, incluso a cero", ha añadido YouTube.

Otra de las novedades se encuentra en la forma de interactuar con los vídeos. Por ejemplo, YouTube ha introducido el icono de un corazón para reemplazar el pulgar hacia arriba.

Con el objetivo de "ofrecer un feed mejor", Shorts también eliminará el botón de 'No me gusta' y, en su lugar, "utilizaremos nuestros controles más precisos, 'No me interesa' y 'No recomiendo este canal', para personalizar tu feed y ofrecerte contenido que te encantará".

Unas opciones que, según YouTube, darán a los usuarios más control sobre lo que ven y que permite a la empresa "comprender mejor tus preferencias reales, especialmente porque nos has demostrado que 'no me gusta' un video puede significar desde 'mala calidad de audio' hasta simplemente, 'no es de mi gusto'".

"Por supuesto, siempre puedes denunciar un video si crees que infringe nuestras 'Normas de la comunidad'", ha concluido Google.