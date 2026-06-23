Ya es oficial: Google Meet llega finalmente a Android Auto para participar de forma segura en videollamadas desde el coche

Las fronteras de la oficina moderna siguen expandiéndose. Hoy en día, las reuniones de trabajo ya no entienden de barreras físicas, ni siquiera cuando estamos al volante de nuestro coche. En un movimiento muy esperado por miles de profesionales, Android Auto acaba de incorporar compatibilidad nativa con Google Meet.

Sin embargo, la noticia llega con un innegable tono de ironía: la aplicación de videoconferencias de la gran G debuta en su propio ecosistema para vehículos meses después de haberlo hecho en la plataforma de su mayor rival, Apple CarPlay.

A partir de ahora, los usuarios de Android pueden consultar sus reuniones programadas y devolver llamadas a sus contactos recientes directamente desde la pantalla de infoentretenimiento de su coche, eliminando por completo la peligrosa tentación de manipular el teléfono móvil mientras conducen.

Según ha detallado la propia compañía a través de su blog oficial Workspace Updates, la integración está pensada para ser completamente transparente. Si ya tienes instalada la aplicación de Google Meet en tu smartphone, la función se activará automáticamente.

El único requisito técnico, a modo de configuración inicial, es reiniciar la app en el dispositivo móvil una sola vez. Tras conectar el teléfono al vehículo, la interfaz mostrará dos pestañas muy intuitivas: una destinada a la agenda de reuniones programadas y otra para el historial de llamadas recientes, permitiendo marcar de nuevo con un simple toque en la pantalla.

Google Meet now available on Android Auto.



You can now access Google Meet directly from your car's dashboard and handle important meetings hands-free from behind the wheel.



As usual, camera is off and meetings are audio only so you can keep the eyes on the road! 🙂 https://t.co/pAFsgttAEw pic.twitter.com/dwfknz7bxr — Chandu Thota (@ChanduThota) June 23, 2026

Lógicamente, participar en una videollamada mientras se circula a 120 km/h por una autopista es una imprudencia que la tecnología no debe facilitar. Por ello, Google ha priorizado la seguridad vial por encima de la funcionalidad pura.

Al unirse a una reunión desde el coche, el sistema fuerza al teléfono a entrar en un restrictivo modo "en movimiento" (On the go). Esta configuración desactiva automáticamente la cámara del dispositivo y bloquea de raíz cualquier herramienta interactiva que pueda suponer una distracción para el conductor.

Olvídate de visualizar presentaciones, leer el chat, levantar la mano virtualmente o participar en rondas de preguntas. La experiencia queda reducida de forma estricta a la voz. En el salpicadero, los únicos controles a disposición del usuario se limitan a silenciar el micrófono, gestionar la conexión de los accesorios Bluetooth y finalizar la llamada.

Aunque la actualización es un gran paso adelante, la experiencia inicial presenta algunas limitaciones operativas. El principal inconveniente reportado es la gestión de las reuniones improvisadas. Los enlaces de reuniones instantáneas que no se hayan añadido previamente a un calendario de Google no aparecerán en la pestaña de "programadas".

Esto significa que unirse a una llamada no planificada desde el panel de control del coche puede resultar frustrante. A pesar de ser los creadores del sistema, resulta llamativo que los usuarios de Android hayan tenido que esperar tanto.

La misma experiencia de audio para Meet se lanzó en Apple CarPlay el pasado mes de abril, y rivales directos como Microsoft Teams ya ofrecían soporte para llamadas en Android Auto desde hace tiempo. Con este lanzamiento, Google simplemente iguala la oferta de la competencia.

La función ya está activada por defecto y se está desplegando a nivel global. Curiosamente, Google no ha implementado controles para que los administradores de sistemas de las empresas puedan desactivarla, por lo que llegará a todos por igual: clientes de Google Workspace, suscriptores individuales y cuentas personales gratuitas.